Agonia abre o capital e clínicas em Londres e São Petersburgo

O dono do maior hospital privado do país, o Senhor do Bonfim, em Vila do Conde, que está “às moscas”, vai abrir o capital a “organizações europeias” e internacionalizar o negócio para Londres e para a antiga capital imperial russa.

Há precisamente três anos, o então primeiro-ministro Passos Coelho presidiu à inauguração, em Vila do Conde, do complexo Hospitais Senhor do Bonfim (HSB). Custou cerca de 100 milhões de euros e é, ainda hoje, o maior hospital privado do país, com um total de 549 camas – o dobro, por exemplo, do Hospital da Luz, em Lisboa. Trata-se do único projecto da área da saúde que foi declarado PIN – Potencial Interesse Nacional.



Situado numa propriedade de 13 hectares, com oito edifícios autónomos, está dotado de um hospital geral, tem sete salas de bloco operatório, uma unidade residencial, consultas de quase todas as especialidades e um centro neurológico, entre outras valências. Previa vir a empregar 865 pessoas e a facturar 44 milhões de euros em velocidade de cruzeiro, mas conta actualmente com cerca de 300 trabalhadores e tem vindo a acumular prejuízos – fechou o último exercício com vendas de apenas 2,4 milhões de euros e um resultado negativo de 4,3 milhões. Simplificando, os HSB continuam praticamente "às moscas".



Porquê? "Porque o Ministério da Saúde tem convénios com todos, menos connosco. E nós temos convénios com todos, menos com o Serviço Nacional de Saúde" (SNS), insurgiu-se Manuel Agonia, presidente e dono deste complexo hospitalar, ao Negócios. O empresário desdobra-se em contactos, mas ainda não conseguiu firmar os tão desejados convénios com o SNS.





O Ministério da Saúde tem convénios com todos, menos connosco. Não emprego [ex-] ministros nem [ex-] secretários de Estado. Sou uma ‘persona non grata’ para eles porque trato a verdade por tu. manuel agonia

Presidente e dono dos HSB



Uma situação que o leva, em desespero, a posicionar o impasse com o Estado no campo político: "Não emprego [ex-]ministros nem [ex-] secretários de Estado. Sou uma ‘persona non grata’ para eles porque trato a verdade por tu", disse, desfiando uma série de metáforas religiosas para concluir que é a sua "fé em Deus", aos 81 anos, que o faz dar continuidade a este projecto.



Agonia mencionou a petição entregue, em Julho, no Parlamento, com 4.500 assinaturas, na qual um grupo de cidadãos reclama a celebração das convenções com o SNS, "conforme havia sido prometido pelo anterior Governo". Uma petição "para acabar com o fim desumano" dos idosos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, os quais, por falta de camas no centro hospitalar local, "estão a ser enviados para muito longe, por vezes mais de 200 quilómetros". E lembra um parecer da Administração de Saúde do Norte , de Novembro de 2014, a garantir que o Estado pouparia mais de dois milhões de euros por ano caso se garantisse esta parceria com os HSB.



E agora? "A facturação vai duplicar este ano e triplicar no próximo, e vamos dar dividendos em 2019, sem dúvida nenhuma", afiançou Manuel Agonia, que investiu nos HSB depois de ter vendido a Hospor (uma série de hospitais e clínicas antes designadas Clipóvoa) à Espírito Santos Saúde – que foi entretanto comprada pelos chineses da Fosun –, em 2005, por 148 milhões de euros.



Para dar o grande salto em frente, os HSB vão internacionalizar-se, atraindo estrangeiros para o seu complexo de Vila do Conde. "Vamos abrir, provavelmente já no próximo ano, unidades em regime de ambulatório em Londres e em São Petersburgo", revela Agonia. "As listas de espera nessas cidades são enormes e há muitos portugueses em Londres. Lá paga-se 350 euros de internamento por dia, aqui pouco mais de 30", argumentou.



O modelo e os valores do investimento serão acertados com o seu futuro sócio. É que o empresário vai abrir o capital da sua sociedade. "Estou a negociar com uma organização portuguesa e outras europeias. Quero ter tudo montado no primeiro trimestre de 2018", rematou.