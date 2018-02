Conferência debate a importância de um banco da Economia Social

A sala dos Atos da Reitoria do ISCTE-IUL, em Lisboa, será o palco da conferência "A importância para a sustentabilidade económica e social de um banco da Economia Social".





Organizada pelo CIRIEC Portugal (Centro de Estudos de Economia Pública e Social), com o apoio do Negócios, esta iniciativa contará com a participação de especialistas mundiais sobre o tema, como Alain Arnaud, presidente do CIRIEC Internacional e ex-presidente do Banque Fédérale daMutualité dela Fonction Publique, e Léopold Beaulieu, ex-presidente do CIRIEC Internacional e presidente da Fondaction (Grupo Desjardins, Canadá).



A conferência contará ainda com a participação de António Tomás Correia, Presidente da Associação Mutualista Montepio. A sessão de encerramento estará a cargo de José Vieira Silva, ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social.