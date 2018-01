Corticeira Amorim investiu 37,5 milhões em três compras nos últimos seis meses

Esta quarta-feira, um "research" do BPI considerava que a Corticeira Amorim, depois da aquisição de duas empresas na segunda metade do ano passado, estava sem grandes oportunidades de fusões e novas compras. Mas eis que, pouco tempo depois da divulgação desta nota de análise, a líder mundial do sector anunciava a sua terceira aquisição internacional no espaço de apenas seis meses.



Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim revelou ter firmado um acordo para a compra da sueca Elfverson & Co AB, que produz "tops" de madeira para rolhas capsuladas ("bartops"), os quais são utilizados pelos grandes grupos da indústria de bebidas espirituosas.



Com esta operação, realizada através da participada Amorim Bartop, que integra a sua unidade de negócio de rolhas, a Corticeira Amorim "adquire uma participação relevante numa empresa com um portefólio de produtos "premium" e uma carteira de clientes de relevo que pretende desenvolver, reforçando também as fontes de abastecimento de "tops" de madeira de reconhecida qualidade, o que permitirá acompanhar o crescimento das necessidades dos seus clientes no segmento das rolhas capsuladas", sublinha o grupo liderado por António Rios Amorim.



Fundada em 1870 e situada na cidade sueca de Paryd desde 1912, a Elfverson, que emprega 44 pessoas, fechou o último exercício com um volume de negócios de cerca de 4,8 milhões de euros. A Amorim adquiriu 70% do capital social da Elfverson por 5,5 milhões de euros, recaindo sobre os restantes 30% uma opção de alienação por parte da vendedora e uma de compra pela Amorim Bartop, exercíveis a partir de 2020.



A mesma participada da Amorim tinha adquirido, em Setembro passado, uma empresa em França que também produz e distribui rolhas capsuladas para bebidas alcoólicas e espirituosas, não só de madeira mas também de metal, vidro, porcelana ou plástico. Trata-se da Sodiliège, localizada em Merpins, na região de Cognac. Com uma dúzia de trabalhadores, tinha facturado 3,2 milhões de euros em 2016. A Amorim Bartop desembolsou três milhões de euros por 100% do capital da Sodiliège.



Uma operação realizada meia dúzia de semanas depois de a Corticeira Amorim ter fechado a sua mais robusta aquisição: a 19 de Julho, o grupo sediado em Mozelos, Santa Maria da Feira, comunicou que tinha celebrado um acordo para a tomada do controlo accionista do prestigiado grupo francês Bourrassé. Com cerca de 450 trabalhadores, tendo produzido e distribuído mais de 700 milhões de rolhas por cerca de 3.300 clientes, a Bourrassé desenvolve a sua actividade sobretudo em França, Espanha, Itália e Chile, e atingiu uma facturação de 55 milhões de euros em 2016. A Amorim investiu 29 milhões de euros para ficar com 60% do capital da Bourrassé, devendo adquirir os restantes 40% até 2022.



Para atestar a relevância desta aquisição, refira-se que, através da Bourrassé, a Corticeira engoliu a Socori, situada na Feira, que é simplesmente a segunda maior fabricante de rolhas, empregadora e compradora de cortiça em Portugal. Questionada pelo Negócios sobre a política de aquisições, fonte oficial da Amorim respondeu: "Não temos comentários adicionais."





Corticeira já vale 1,5 mil milhões Há uma dúzia e meia de anos, a Corticeira Amorim vivia tempos muitos difíceis, numa altura em que o famigerado TCA (vinho com aroma a rolha) e a concorrência dos vedantes sintéticos ameaçavam de morte a indústria da cortiça. Chegado à liderança do grupo em Março de 2011, António Rios Amorim reinventou o negócio, com inovação, comunicação e uma arrojada política de aquisições. E assim blindou o grupo à prova de crise: com crescimentos significativos de vendas e de rentabilidade, batendo recorde de resultados e com uma dívida residual, o que lhe permite continuar às compras. A Corticeira Amorim é das cotadas que mais brilham na bolsa: nos últimos seis anos, este título passou de pouco mais de um euro a valer quase 11, o que lhe confere uma capitalização bolsista de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros.