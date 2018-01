Executivo transforma fracasso da Sanofi em negócio multimilionário

mais votado

Anónimo

Há 9 horas

Com a geringonça, talento deste com enorme procura de mercado na actualidade, que facilmente atrai mais talento e capital de qualquer parte do mundo, nunca se fixará em Portugal de modo a criar valor a partir daqui. Os EUA e economias afins, onde o mercado laboral é flexível e o de capitais forte e dinâmico, agradecem. A troika tentou fazer as reformas adequadas para que a economia portuguesa evoluísse no bom sentido. Os sindicatos, esquerdas e corruptos não quiseram porque tudo isso iria contra a sua forma predatória e parasitante de estar na vida e contra tudo aquilo em que acreditam, para grande prejuízo dos portugueses.