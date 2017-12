Fosun pondera vender participação na produtora Studio 8

A Fosun está a ponderar vender a sua participação na produtora de cinema Studio 8, não tendo, porém, iniciado conversações formais com potenciais compradores, avança a Bloomberg esta terça-feira, 26 de Dezembro.





Segundo a agência noticiosa, os accionistas chineses do BCP têm uma participação de 80% na Class A Investors do Studio 8 que, por sua vez, detém 60% da empresa. A Fosun avalia a produtora em mil milhões de dólares (cerca de 843 milhões de euros).