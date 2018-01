Governo nomeia Francisco Lima para o INE e Ponce Leão para a NAV

Ponce Leão passa da ANA para a NAV Pedro Elias/Negócios

O Governo aprovou hoje a nomeação de Francisco Lima para presidente do Instituto Nacional de Estatística, que vai substituir Alda Carvalho no cargo. Foram também nomeados dois vogais para o conselho de administração do instituto de estatísticas: Carlos Manuel Matias Coimbra, que é vogal desde 2011 e Maria João Tavares Zilhão, que substitui Maria Cordeiro.

Francisco Lima é doutorado em Economia pela Universidade Nova e começou a leccionar no Técnico em 2003, com enfoque em engenharia industrial, microeconomia e métodos quantitativos. No ano passado, em Março, foi nomeado coordenador da licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial e do mestrado em Engenharia e Gestão Industrial da escola de engenharia da Universidade de Lisboa.

No Conselho de Ministros desta quinta-feira o Governo avançou também com a nomeação de Jorge Ponce de Leão para o "cargo de presidente do conselho de administração da Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, atendendo à cessação do mandato do anterior titular".

Ponce de Leão sucederá no cargo a Albano Coutinho, que apresentou a 29 de Setembro a sua demissão do cargo que ocupava desde 1 de Julho de 2016. Francisco Fernandes Gil e Egídia Pinto de Queiroz Martins vão permanecer como vogais da administração da NAV.

Ponce Leão sairá assim da presidência da ANA, sendo que o seu lugar será ocupado por José Luís Arnaut.



Por fim, o Conselho de Ministros nomeou Maria Manuela de Carvalho Álvares e Rogério Joaquim Nogueira de Carvalho para os cargos de vogais do conselho de administração da Entidade Reguladora da Saúde.