Greve dos trabalhadores na italiana Seda Ibérica em Paço de Arcos

A administração da Seda Ibérica afirmou este sábado que a greve de quatro dias na empresa, em defesa de aumentos salariais e contra a desregulamentação dos horários, "foi extemporânea e prejudicial para os próprios interesses dos trabalhadores".

Os trabalhadores da Seda Ibérica Embalagens, em Paço de Arcos, Oeiras, iniciaram na quinta-feira quatro dias de greve. As paralisações de 24 horas decorreram na quinta e sexta-feira e estão previstas outras para os dias 18 e 25.

Está também marcada greve a todo o trabalho extraordinário até ao dia 25.

Em comunicado, a administração reagiu este sábado a esta situação, alegando que em Dezembro tinha marcado para 15 de Janeiro uma reunião com os representantes dos trabalhadores para conversações "sobre aumentos salariais em 2018 e o pagamento de subsídios de turno correspondentes".

Depois dessa marcação "foi apresentado um pré-aviso de greve pelo SITE - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas", o que levou a administração a cancelar a mencionada reunião, argumentando que esta não deveria realizar-se "num cenário de pressão externa".

A administração da empresa afirmou ainda que a referida reunião voltará a ser agendada "assim que haja sinais claros do SITE de que existe intenção de retomar uma postura de diálogo, aberta e construtiva" e referiu que, no seu entendimento, a situação poderá ser resolvida em breve "de acordo com os melhores interesses dos envolvidos".

O sindicato indicou ao convocar a greve que se trata de um protesto contra a forma como a administração tem agido depois de ter sido rejeitada uma proposta de Acordo de Empresa e o não pagamento do subsídio de turno conforme o estabelecido na contratação colectiva do sector.

Os trabalhadores queixam-se ainda da não actualização dos salários em 2017 e da ausência de proposta salarial patronal para 2018. Contestam igualmente a tentativa da administração de impor o aumento dos horários de trabalho, eliminar as pausas para o pequeno-almoço e alterar o horário de almoço.





A Seda Ibérica Embalagens faz parte do grupo italiano Seda Packaging, tem mais de 220 trabalhadores, facturou quase 42,8 milhões de euros e apresentou um resultado líquido de 1,35 milhões de euros em 2016.