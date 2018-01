Incêndio destrói módulo de produção de fábrica de capacetes em Anadia

Um dos módulos de produção da fábrica de capacetes Nexxpro, em Amoreira da Gândara, foi esta tarde destruído por um incêndio, confirmaram os Bombeiros de Anadia, que permanecem no local a controlar o avanço das chamas, noticia a Lusa.



O alarme foi dado pelas 15:12, tendo acorrido ao local bombeiros de Anadia e dos concelhos vizinhos, apoiados por mais de uma dezena de viaturas. O combate às chamas está a ser dificultado pelo facto de a matéria-prima utilizada pela Nexxpro ser altamente inflamável (resinas, plásticos, fibras), o que terá provocado "uma grande carga térmica", explica a mesma fonte.



Também o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro disse à Lusa que "a fábrica foi tomada pelas chamas". Os prejuízos

materiais serão avultados, mas, até agora, não há vítimas a registar.



A presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso, que se deslocou ao local do incêndio, disse à Lusa que "ainda é cedo" para saber se a Nexxpro está em condições para retomar a produção a curto prazo, o que poderá deixar em risco 150 posto de trabalho.



"O dono da fábrica [o empresário Hélder Loureiro] está a tentar avaliar se é possível recuperar algum equipamento", explicou a autarca. Esclarecendo que a apenas um "módulo de produção" (pavilhão) foi atingido pelas chamas.



Teresa Cardoso aproveitou para deixar uma palavra de "solidariedade e incentivo" aos trabalhadores e proprietários da empresa.

Fundada em 2001, a Nexxpro produz capacetes e acessórios para motociclismo, tendo sido a primeira empresa em Portugal a usar tecnologia para a produção de capacetes em fibra. Um dos seus produtos de maior sucesso é um capacete para motas forrado em ganga (denim).



Ao longo dos anos, a Nexxpro desenvolveu parcerias com diversas marcas internacionais, como a Hugo Boss e a Swarovski, tendo iniciado em 2015 uma participação na alta competição, com a entrada no Mundial FIM de Superbikes.



Actualmente, a marca é representada em 56 países espalhados pelo mundo "com perspectivas de a curto prazo estender a sua representação a novos mercados".