Infraestruturas de Portugal investe 900 mil euros em quatro pontes da linha do Minho

A Infraestruturas de Portugal (IP) informou ter concluído um investimento de 900 mil euros no tratamento anticorrosivo de quatro pontes metálicas na linha do Minho situadas nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Barcelos e Viana do Castelo.

Em comunicado enviado esta sexta-feira, a IP, que sucedeu à Refer na gestão da rede ferroviária nacional, adiantou que as intervenções incluíram "trabalhos de pintura e protecção anticorrosiva nas pontes do Ave, em Vila Nova de Famalicão, do Cávado, em Barcelos e nas travessias do Neiva e de Âncora, ambas no distrito de Viana do Castelo.

"A empreitada teve como propósito assegurar a observância de bons índices de fiabilidade, comportamento e segurança destas pontes ferroviárias, atenuando os efeitos da contínua exposição aos vários agentes, tais como a humidade, a salinidade ou a poluição, que originam ambientes com elevado grau de agressividade", explicou a IP.