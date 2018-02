Joaquim Coimbra desbaratou a fortuna no BPN e no BPP

"Só não tem tempo quem não faz nada"

Foi com este lema que, a partir de Besteiros, em Tondela, Joaquim Coimbra construiu o seu império empresarial. Em meados da década passada, vendeu, por centenas de milhões de euros, a farmacêutica Labesfal, que tinha sido fundada pelo seu sogro, tendo também comprado e alienado, em pouco tempo, a JABA.





perdeu o grosso da fortuna na banca

"Ele [Joaquim Coimbra] vendeu a Labesfal e ganhou 260 milhões de euros; depois, comprou uma empresa (JABA) por 60 milhões e vendeu-a, passado um ano e meio, por 120 milhões; depois, foi para o BPP e perdeu dinheiro; foi para o BCP e perdeu dinheiro; veio para aqui (BPN) e perdeu dinheiro. Aqui perdeu dinheiro porque foi um palermão", afirmou Oliveira e Costa, ex-presidente do BPN, no Parlamento, em 2009.



Vinhos, indústria, energia e imobiliário

Também conhecido por ter sido dono do semanário Sol e integrado os órgãos do PSD, Coimbra tem investimentos que vão desde os vinhos e enoturismo (Global Wines e a Quinta de Cabriz) à indústria de refrigeração e painéis isotérmicos (Purever), passando pelo agro-alimentar (Nutroton), as energias renováveis (NRW), imobiliário (Turiton) e TIC (VisionWare e QuintaSinfonia).