Johnnie Walker vai ter uma Jane

A Diageo, empresa dona da marca Johnnie Walker, decidiu celebrar as causas femininas com uma edição limitada da versão Black Label do uísque irlandês em que a estrela é… Jane Walker.

A empresa costuma criar versões limitadas, sendo uma das mais recentes a da celebração do Ano do Cão no novo ano chinês. Agora, decidiu que o Johnnie dará lugar à Jane. E, para tal, a Diageo até já registou a marca Jane Walker.

"Chega-te para lá, Johnnie!" é o título do The Guardian a propósito desta versão feminina do conhecido uísque irlandês, que poderá ser encontrada em território norte-americano já a partir de Março – mesmo a tempo de assinalar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 e de celebrar o Mês da História das Mulheres nos Estados Unidos.





O facto de esta Jane não ser apresentada como a típica versão sedutora num longo vestido e saltos altos é algo que parece agradar e atrair o público feminino – sendo esse um dos objectivos da Diageo. Mas nem todas as mulheres gostaram, havendo quem diga que não vê esta iniciativa como um símbolo da igualdade de género, sublinha a CNN Money.

Com um preço de 34 dólares por garrafa, esta edição especial traz outra novidade: será doado um dólar por cada garrafa vendida, sendo que o valor irá reverter a favor de organizações defensoras de causas femininas. O limite é de 250 mil dólares.

Muitas marcas, incluindo a Johnnie Walker da Diageo [sediada em Londres], criam edições especiais. Mas poderá a substituição de típicos símbolos masculinos por versões femininas ganhar terreno?

No mês passado, conforme recorda a Lusa, a Kentucky Fried Chicken (KFC) fez um anúncio publicitário com a estrela de música country Reba McEntire, no papel do tradicional coronel Sanders. Agora, temos uma versão feminina do Johnnie Walker.







(notícia actualizada às 22:45)