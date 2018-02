Magnum Capital e Alantra compram 88% da portuguesa ROQ

A Magnum Capital e a Alantra anunciaram hoje que compraram 88% da empresa ROQ, que se dedica, maioritariamente, ao fabrico de máquinas de impressão têxtil.

Apesar de se recusarem a revelar o valor do investimento, as entidades esclarecem em comunicado que é expectável que a transacção esteja concluída antes do final do mês.

"A ROQ beneficiará das perspectivas de crescimento sólido e de uma procura resiliente, considerando as tendências da moda global e a crescente procura de personalização", avançaram, em comunicado, as compradoras.

Sediada em Braga, a ROQ emprega mais de 430 pessoas e registou um crescimento de 28% nas vendas nos últimos três anos.

A Magnum, empresa de capital privado liderada por João Talone, administra dois fundos desde 2007, com compromissos de 1,3 mil milhões de euros para investimentos exclusivos em Espanha e Portugal, tendo equipas localizadas em Madrid e Lisboa.

Por sua vez, a Alantra é uma empresa global de banca de investimento e gestão de activos, possuindo escritórios em toda a Europa, Estados Unidos, Ásia e América Latina.