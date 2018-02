A norte-americana Berkshire Hathaway divulga hoje o seu relatório anual, com os resultados financeiros de 2017. Será também tornada pública a carta aos accionistas, escrita pelo seu CEO, Warren Buffett, ficando disponível no website da empresa.

Desde 1965 que Buffett escreve uma carta anual aos accionistas da Berkshire, onde apresenta as suas perspectivas aos investidores. Na data de apresentação dos resultados anuais, a carta é também divulgada, o que faz deste dia um grande evento.

A "acção" decorre em Omaha, no Estado norte-americano do Nebraska, que é onde fica a sede da Berkshire e onde Buffett vive. O seu historial de ganhos nos investimentos, que fizeram dele um multimilionário, levou a que ganhasse a alcunha de "Oráculo de Omaha".

Logo pelas 08:00 da manhã (14:00 em Lisboa) será apresentada a carta do CEO da Berkshire Hathaway aos seus accionistas. E não se trata de uma carta qualquer. É um documento exaustivo e cheio de ensinamentos, pelo qual os accionistas aspiram durante 12 meses.

A visão e os conhecimentos de Warren Buffett, actualmente com 87 anos, tornaram-se de tal forma importantes que o fim-de-semana de apresentação da carta e das contas da empresa – evento conhecido como "Woodstock para Capitalistas" transforma-se numa autêntica romaria, a ponto de as companhias aéreas chegarem mesmo a quadruplicar os preços dos bilhetes de avião para aquela localidade.

Este ano, segundo a Reuters, Buffett deverá renovar, nesta carta, o seu optimismo relativamente aos Estados Unidos, numa altura em que o crescimento económico segue de vento em popa e em que as bolsas em Wall Street negoceiam perto dos seus máximos históricos.

Buffett também falou entusiasticamente sobre os EUA, na carta de 2017, tendo elogiado o "dinamismo económico" do país e as suas conquistas "miraculosas" ao longo dos seus 240 anos de História.

Em 2016, recorda a Reuters, o investidor chamou aos recém-nascidos no país "a colheita mais sortuda na História" dos EUA. E em 2015 criticou os "profetas do pessimismo" que "dissertam incessantemente sobre os problemas da América".

Mas o Oráculo de Omaha debruça-se também, nesta carta anual, sobre o desempenho da Berkshire, sendo igualmente seu hábito falar um pouco sobre a gestão de activos e dar dicas de investimento.

Na carta do ano passado, o Oráculo de Omaha deixou um conselho simples aos investidores: comprar um fundo de índice (ETF) simples e barato para evitar os produtos com "comissões que nunca dormem" e que pouco rendem. No seu entender, investir num ETF que replique o desempenho do S&P 500 é uma boa aposta.

Este ano, um dos temas que se crê que Buffett abordará será o da criação de uma empresa da área da saúde, criada pela Berkshire, Amazon e JPMorgan Chase, que visa combater os enormes custos deste sector – que Buffett considera serem uma "bicha solitária" da economia.

No website da empresa, recorde-se, estão disponíveis todas as cartas aos accionistas desde 1977.

Quanto aos resultados de 2017, estima-se que a Berkshire reporte um forte aumento do seu valor contabilístico, um indicador que é considerado chave para o crescimento do conglomerado.

Vai haver abordagem à sucessão?

Há também quem espere que Warren Buffett, o homem que gosta de pipocas, de Coca-Cola com sabor a cereja e de jogar bridge com Bill Gates, aborde o tema da sucessão. Há relatos de que os executivos Gregory Abel e Ajit Jain, que foram nomeados em Janeiro para a vice-presidência do conselho de administração da Berkshire, possam estar na linha da frente como prováveis sucessores de Buffett, como sublinha a CNBC.

Quando Buffett – que diz ser capaz de comer sandes de presunto durante 50 dias seguidos – promoveu estes dois executivos de longa data da Berkshire, descreveu as nomeações como "parte de um movimento rumo à sucessão", referem a Bloomberg e a The Street.

Jain, com 66 anos, ficou com a supervisão das operações na área dos seguros, ao passo que Abel, com 55, está responsável por todas as outras subsidiárias do império Berkshire Hathaway, que conta com mais de 90 empresas.

Buffett, que é também o maior accionista da Berkshire, tem referido muitas vezes que a próxima geração de líderes da empresa deverá repartir as suas incumbências entre um CEO, vários gestores de investimento e o seu filho Howard, um agricultor e filantropo que tem assento na administração da companhia desde 1993 e que é o guardião do património da empresa. Howard é o filho do meio dos três filhos de Warren.

O seu sucessor na presidência executiva da Berkshire está já identificado desde 2009, conforme anunciou em Março de 2012 na célebre carta aos seus accionistas. No entanto, Buffett continua sem dizer o seu nome. Mas já disse que será alguém com experiência na gestão de uma grande empresa, não um investidor".

Será anunciada uma distribuição de dividendos?

Um outro tema que talvez veja a luz do dia diz respeito à remuneração accionista. A Berkshire tem liquidez de cerca de 100 mil milhões de dólares e durante toda a presidência de Buffett nunca foram distribuídos dividendos. Por isso, o mercado tem-se questionado sobre se isso só acontecerá numa era pós-Buffett ou se poderá haver já alguma surpresa preparada nesse sentido.

A Berkshire tem uma capitalização bolsista de 499 mil milhões de dólares e o desempenho das suas acções tem continuado a agradar aos accionistas. No ano passado, as acções de classe A subiram 19% e as de classe B valorizaram 22,5%.

Os investimentos recentes

Entre as muitas empresas nas quais Buffett detém posições estão a Kraft Food Heinz, American Express, Wells Fargo, Coca-Cola, IBM, Wall Mart Stores, General Electric, General Motors, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Costco Wholesale, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Verizon Communications, NetJets, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, Mastercard, U.S. Bancorp, M&T Bank Corporation e Visa.

Já se passaram mais de dois anos desde a última grande aquisição da Berkshire, a Precision Castparts, conforme salienta a Reuters.

No ano passado, reforçou a sua participação na Apple, onde conta com uma posição accionista avaliada em 28 mil milhões de dólares.