Morreu Ingvar Kamprad, fundador da IKEA

A gigante sueca do imobiliário anunciou hoje que o seu fundador morreu no sábado, aos 91 anos, na sua casa em Smaland, na Suécia.

Segundo a Reuters, o sueco teve a ideia depois de observar um empregado a retirar os pés de uma mesa para conseguir encaixar no carro de um cliente. Kamprad conclui que a poupança de espaçoa significava poupança de dinheiro.



A IKEA é desde 2008 o maior retalhista de mobília global, tem actualmente mais de 400 lojas em 49 países e emprega 194 mil trabalhadores.



A empresa, que por motivos fiscais tem sede na Holanda, teve receitas de 35,1 mil milhões de euros em 2016, um crescimento de 7,4%, e lucrou 4,2 mil milhões de euros. Segundo o grupo, nesse ano as lojas receberam 783 milhões de visitantes.



Ingvar Kamprad era um dos homens mais ricos do mundo. Segundo dados da Bloomberg, ocupa a oitava posição, com uma fortuna avaliada em 58,7 mil milhões de dólares.



A sua vida e a da própria IKEA foi marcada por algumas polémicas. Segundo a BBC, Ingvar Kamprad enfrentou no passado questões sobre ligações aos Nazis, que disse terem sido o "maior erro" da sua vida.



A maioria das lojas são detidas pela Fundação INGKA, uma das organizações de apoio social mais ricas do mundo. A empresa tem sido acusada de usar uma rede de empresas, com sede na Holanda, Luxemburgo e Liechtenstein, para evitar o pagamento de impostos.



O nome IKEA resulta das iniciais do fundador, Ingvar Kamprad, e da quinta onde cresceu, Elmtaryd, na localidade sueca de Agunnaryd.



"O fundador da IKEA e Ikano, um dos grandes empreendedores do século XX, Ingvar Kamprad, faleceu pacificamente na sua casa em Smaland, Suécia, no dia 27 de Janeiro", afirmou a empresa num comunicado divugado no domingo, dia 28. Tinha 91 anos.Ingvar Kamprad nasceu a 30 de Março de 1926, na Suécia. Começou, ainda rapaz, a vender lápis e sementes, que entregava de bicicleta. Depois começou a construir mobília, mesas de cozinha, inspiradas no modelo criado por um tio.Fundou a IKEA em 1943, aos 17 anos, mas o sistema que haveria de revolucionar o sector e catapultar a empresa, a mobília desenhada para poder ser transportada em embalagens planas, surgiria só em 1956.