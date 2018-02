Ninguém herda fortuna da Ikea após morte do fundador

Quando Ingvar Kamprad, da Ikea, faleceu, no passado sábado, aos 91 anos, ocupava o oitavo lugar no Bloomberg Billionaires Index porque controlava uma fortuna global do sector de retalho, avaliada em 58,7 mil milhões de dólares.

Esse património agora vai dissipar-se devido à estrutura singular aplicada por Kamprad para garantir a independência e a sobrevivência do conceito da Ikea a longo prazo. Kamprad contestava o seu estatuto entre os homens mais ricos do mundo porque, décadas antes, cedeu o controlo da maior vendedora de móveis do mundo a uma rede de fundações e companhias controladoras.





Os herdeiros de Kamprad não terão controlo directo da empresa. Vão ficar com uma fortuna menor, derivada da Ikano Group, uma colecção de negócios financeiros, imobiliários, industriais e de retalho da propriedade da família que tinha um total de cerca de 10 mil milhões de dólares em activos em 2016. A maioria das lojas da Ikea pertence à Stichting Ingka Foundation, uma entidade holandesa com propósito declarado de fazer doações à caridade e de "apoiar a inovação" no design, segundo o seu estatuto de fundação.





A estrutura, criada por Kamprad na década de 1980, assegura que a empresa com sede em Almhult, Suécia, ficará fora do controle directo da família.