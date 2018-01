O moderno tijolo da Lego faz 60 anos

Em 1932, Ole Kirk Kristiansen fundava a Lego, na Dinamarca. Anos depois, em 1949, criava os primeiros tijolos chamados Automatic Binding Bricks (tijolos de encaixe automático). Quatro anos mais tarde, o nome foi alterado para Lego Mursten ("tijolos Lego", em dinamarquês), apresentando-se disponíveis em cinco cores: branco, vermelho, amarelo, azul e verde.

Os tijolos originais eram ocos, pelo que tinham uma capacidade de encaixe limitada. As crianças conseguiam construir modelos, mas desfaziam-se se fossem movimentados ou se as estruturas inclinassem.

Enquanto as crianças brincavam com tijolos sem tubos, intensificavam-se os esforços no sentido de melhorar a capacidade de encaixe, até que em 1958 chegaram ao design actual do tijolo Lego.

"Há 60 anos, a simples ideia de acrescentar ‘tubos’ ao interior de um tijolo de plástico transformou-se num dos brinquedos mais empolgantes e influentes do mundo: o tijolo Lego", explica a empresa.

O "design único" e o "compromisso intransigente para com a qualidade e a segurança" nas últimas seis décadas garantem que dois tijolos Lego produzidos com uma diferença de 60 anos ainda encaixem um no outro, sublinha.

Entre as muitas curiosidades dos tijolos Lego, temos o facto de seis tijolos "2x4" poderem ser combinados em mais de 915 milhões de maneiras. Por outro lado, se construíssemos uma coluna com cerca de 40 mil milhões de tijolos Lego, chegaríamos à lua.

Os moldes usados para produzir peças Lego têm um erro de precisão de até 4 μm (0,004 mm), ou seja, inferior à largura de um cabelo. "Esta precisão é aquilo a que nós chamamos de poder de encaixe", explica a empresa.

Em Setembro passado, a empresa construiu a sua própria "casa": a Casa da Lego. Fica em Billund, na Dinamarca, e o edifício é formado por blocos, que são os próprios tijolos Lego, em versão aumentada.