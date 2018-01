Os preços que vai enfrentar em 2018

Energia

Portagens

No caso da classe 1, são 28 as taxas de portagem que foram actualizadas no início de 2018, de um total de 93.



As portagens na rede Brisa aumentaram neste primeiro dia do ano, em termos médios para todas as classes de veículos e trajectos, 1,47%, anunciou a empresa, salientando que cerca de 70% das taxas da classe 1 não terão actualização.

A factura da electricidade no mercado regulado em Portugal vai descer pela primeira vez em 18 anos. A descida de 0,2% da electricidade vai descontar nove cêntimos numa factura média mensal de 45,7 euros de uma família. A medida vai beneficiar mais de um milhão de consumidores no mercado regulado de electricidade.A última descida tinha tido lugar no ano 2000 (de 0,6%). Nos últimos 10 anos as tarifas de electricidade subiram sempre anualmente. O aumento mais acentuado teve lugar em 2009 (mais 4,3%) e a menos acentuada em 2017 (de 1,2%).Em 2018 haverá também mudanças para quem está no liberalizado. Aqui há operadores, como a EDP Comercial, que vão aumentar os preços. A EDP Comercial revelou que subiria os preços a partir de 18 de Janeiro em 2,5% e não vai ter tarifas equiparadas ao regulado, como a partir de 1 de Janeiro começou a ser aplicado. Também a Iberdrola não terá estas tarifas, e já revelou que também fará uma actualização nas tarifas de acesso. A Goldenergy, por seu lado, garante que não vai mudar preços , e vai garantir aos seus clientes uma tarifa equiparada ao regulado.Desde 1 de Janeiro, os quase cinco milhões de consumidores domésticos de electricidade podem regressar às tarifas reguladas nos operadores que as ofereceram. Caso não as disponibilize, os consumidores poderão mudar para outro fornecedor que tenha estas tarifas, podendo cancelar os contratos sem custos. Simultaneamente as facturas da electricidade no mercado liberalizado vão passar a ter o valor que o consumidor pagaria pelo mesmo consumo no mercado regulado, sendo possível comparar a mais competitiva.No gás natural, as tarifas entram em vigor a 1 de Julho, pelo que os novos preços só serão conhecidos mais tarde.As concessionárias de auto-estradas propuseram a actualização das taxas de portagem em 1,42% para 2018, tendo em conta o índice de preços ao consumidor de Outubro, excluindo habitação, que serve de referência ao aumento.

A viagem pela A1 entre Lisboa e Porto ficou mais cara 45 cêntimos. Também na A2, entre Lisboa e Algarve, as portagens exigem mais 25 cêntimos. De acordo com a Brisa também na A3, entre Porto e Valença, as taxas foram actualizadas em 20 cêntimos e na A6, Marateca-Caia em 25 cêntimos.





Na A4, entre Porto e Amarante, a subida ficou-se pelos cinco cêntimos, o mesmo acontecendo no sublanço da A1 entre Alverca e Vila Franca e na CREL (A9).





Já a A5 Lisboa-Cascais não teve qualquer aumento de preço. Inalteradas ficaramainda, segundo a Brisa, as portagens nos sublanços da A1 Espinho-Carvalhos e entre as duas saídas de Vila Franca de Xira.