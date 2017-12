Painhas conta mais em França e vai criar 150 novos empregos

A Painhas é a única portuguesa que faz parte do lote de empresas que tem conquistado contratos em França no âmbito do Linky, o maior projecto em curso na Europa na área das "smart grids" (redes de energia inteligentes) e que prevê a substituição de cerca de 35 milhões de contadores nesse país até 2022.



"E agora, com a atribuição de dois novos contratos, entramos para o lote restrito dos três maiores ‘service providers’ [fornecedores de serviços] da Enedis neste enorme projecto, que conta com dezenas de empresas participantes", enfatizou Helena Painhas, CEO da companhia de Viana do Castelo, em entrevista ao Negócios.



A Enedis, do grupo EDF, é a empresa responsável por 95% da distribuição eléctrica em França, tendo adjudicado à Painhas a instalação de mais 175 mil contadores inteligentes, em várias regiões do país, até 2020. Um negócio com "um valor previsto de seis milhões de euros, que se junta aos 20 contratos já em curso", para a instalação de 1,7 milhões de unidades, ganhos em menos de dois anos e que valem 63 milhões de euros.



Um volume de contratos que vai gerar a criação adicional de cerca de uma centena e meia de postos de trabalho no próximo ano. "Em Portugal, iremos contratar mais 30 pessoas em Janeiro e outras 20 em Março, enquanto em França serão criados 60 empregos em Janeiro e mais 35 em Abril", garantiu a presidente executiva da Painhas. "E estes são os mínimos já garantidos, pois provavelmente serão criados mais empregos ao longo de 2018", acrescentou.



Actualmente, na Painhas, em Viana, trabalham meia centena em exclusivo para a operação gaulesa, enquanto no terreno, em França, estão 150. No total, a empresa emprega neste momento quase 800 pessoas, das quais mais de 450 em Portugal e 253 em Angola, país onde opera com a Omatapalo, empresa detida a meias (50/50%) com um sócio local.



A Painhas estima fechar 2017 com um volume de vendas de 40 milhões de euros em Portugal (menos três milhões do que em 2016), 35 milhões em Angola (menos oito milhões) e oito milhões em França. "Em 2018, contamos atingir os 18 milhões de euros de volume de negócios em França, continuando a criar empregos. Estes resultados superam as expectativas mais optimistas para o projecto" reconheceu a gestora, de 36 anos. Helena aposta agora em tornar a Painhas, "nos próximos cinco anos, uma empresa líder no mercado das infra-estruturas de energia e telecomunicações no mercado francês".

