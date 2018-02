Um total de 1.947 empresas portuguesas vão poder ostentar o selo PME Excelência 2017 durante o próximo ano, um estatuto atribuído pelo IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas) e pelo Turismo de Portugal para certificar os indicadores de solidez e desempenho económico e financeiro.

Os negócios merecedores desta marca de reputação vão ser distinguidos em Gondomar esta terça-feira, 20 de Fevereiro, numa cerimónia apresentada como "o mais importante evento de PME a nível nacional, que visa sinalizar o mérito e conferir notoriedade às empresas distinguidas, bem como fornecer indicadores que possam servir de ‘benchmark’ para o tecido empresarial no seu todo".





Estas quase duas mil empresas foram seleccionadas com base no universo das mais de sete mil empresas com o estatuto PME Líder à data de 17 de Outubro de 2017, num trabalho conjunto com vários parceiros, sobretudo do sistema financeiro: Banco BIC, BPI, Bankinter, Caixa Geral de Depósitos, Crédito Agrícola, Millennium bcp, Montepio, Novo Banco, Novo Banco Açores, Santander Totta, PME Investimentos, as sociedades de garantia mútua Agrogarante, Garval, Lisgarante, Norgarante, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, COSEC, CTT, Fidelidade, Futuro-Fundos de Pensões, Galp Energia, Grenke, Informa D&B e Universidade Católica.

Mais de dois terços das PME Excelência 2017 são empresas de pequena dimensão (1.335), enquanto as 517 de média dimensão representam pouco mais de um quarto do total. Sem surpresa, as de dimensão micro são as menos representadas neste particular, somando menos de uma centena (95) nesta lista.

Em termos sectoriais, a análise mostra que são as indústrias, seguidas de perto pelas empresas comerciais, que mais poderão aproveitar este estatuto, com a validade de um ano, que o instituto público liderado por José Marques dos Santos destaca ser um reconhecimento que também no plano internacional "constitui um factor de diferenciação e um garante da solidez e idoneidade das empresas".