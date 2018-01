Pine Cliffs oferece 400 empregos e a Douro Azul 100

Onde se enfiaram os laboriosos ofertantes de factor trabalho que preencha a grande procura actual pelo mesmo nos sectores da restauração e da hotelaria em Portugal? Na AT, no ISS, nas secretarias (e não só) de hospitais, escolas públicas, autarquias, juntas de freguesia, empresas públicas etc. Isto é má alocação de factores produtivos e conduz invariavelmente ao empobrecimento, ao atraso e à falta de soberania. Isto é o Chavismo-Madurismo em acção a grassar por terras lusas. https://www.dn.pt/dinheiro/interior/restauracao-e-alojamento-querem-40-mil-trabalhadores-9023155.html

Anónimo

Há 31 minutos

Cadê as mulhres e homens de trabalho deste Portugal? Faltam mãos para apanhar maçãs no Douro, enquanto sobram mãos em tanta parte do Estado de Bem-Estar Salarial criado dentro do empregador para a vida, pago com os frutos da extrosão dirigida ao património dos cidadãos de segunda, chamdo sector público. http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/agricultura-e-pescas/detalhe/faltam-maos-para-apanhar-macas-no-douro