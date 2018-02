Bruno Simão

Das 1862 creches com acordo de cooperação com a Segurança Social em Portugal, só uma é que está aberta durante os fins-de-semana e feriados. Segundo avança o Diário de Notícias esta segunda-feira, 26 de Fevereiro, a única creche a estar aberta aos fins-de-semana com acordo com a Segurança Social é a colégio de Alfragide da Fundação Pão de Açúcar Auchan que tem estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).O tema das creches estarem abertas ao sábado surgiu em Janeiro quando se soube que a Segurança Social estava a tentar arranjar vagas em creches aos fins-de-semana para os filhos de trabalhadores da Autoeuropa, disponibilizando um apoio financeiro para estas instituições estarem abertas.O Ministério do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social (MTSSS) veio depois a público dizer que este apoio não era exclusivo para os trabalhadores da Autoeuropa e estava disponível noutras creches.O valor revelado pelo Diário de Notícias fica muito longe dos números avançados pelo MTSSS em Janeiro. Na altura, a tutela de Vieira da Silva avançou que o número de creches com acordo com a Segurança Social para estarem abertas mais horas ou ao fim-de-semana atingia as 953 creches. Mas depois de muita informação confusa, a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, veio a público esclarecer que os apoios concedidos a 953 creches dizem respeito apenas aos "cinco dias da semana", em que as creches ficam abertas até mais tarde nos dias úteis e não aos fins-de-semana. governante reconheceu que existe uma "necessidade" de creches ao sábado no distrito de Setúbal e disse estar disposta a "avaliar se existe disponibilidade das instituições" para estarem abertas neste dia. Se tal acontecer, o Governo afirma-se disposto a prestar apoios aos pais, e que trabalhadores de outras empresas possam recorrer a essas creches, desde que haja "procura" suficiente, pois tem de ser "sustentável" para as instituições. O Governo prometeu na altura "avaliar" se o apoio aos trabalhadores da Autoeuropa "correu bem" e "equacionar a sua generalização".Segundo o DN, foram identificados 44 filhos de trabalhadores da Autoeuropa que precisam de vagas em creches aos fins-de-semana, do total de cerca de quatro mil filhos de trabalhadores da fábrica com idades entre os 4 aos 15 anos.De acordo com a Segurança Social, ainda continua a decorrer os trabalhos técnicos no "sentido de apurar qual a procura por parte dos trabalhadores da Autoeuropa e qual o interesse das IPSS em alargar os horários ao fim de semana".A União Distrital das IPSS de Setúbal estima que os valores propostas pela Segurança Social seriam um terço do que custaria a abertura do espaço durante os fins-de-semana.Mas existem mais creches abertas aos fins-de-semana em Portugal, apesar de não terem acordo com a Segurança Social, como no caso da creche da TAP na sede da empresa em Lisboa, onde estão 300 crianças, avança o Diário de Notícias.Também o Pingo Doce tem creches abertas para os filhos dos trabalhadores e o grupo Jerónimo Martins conta com creches nos centros de logística da Azambuja e de Alfena-Valongo.