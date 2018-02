Sonae anuncia conclusão da fusão entre a Sport Zone e a JD Sports

Em comunicado, a Sonae informa que o acordo para a fusão da Sport Zone com a JD Sports foi concluído "com sucesso" após aprovação da Direcção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia.

O acordo para a fusão entre a Sport Zone e a britânica JD Sprinter foi concluído com sucesso, depois de a Direcção Geral da Concorrência da Comissão Europeia ter dado luz verde ao negócio.



A informação é avançada esta quinta-feira, 1 de Fevereiro, pela Sonae, num comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"A Sonae – SGPS, SA (Sonae) vem pelo presente informar que, ontem, na sequência da aprovação por parte da Direcção Geral da Concorrência da Comissão Europeia notificada no dia 18 de Janeiro e da satisfação de outras condições precedentes, a sua subsidiária, Sonae MC Modelo Continente SGPS, S.A., concluiu com sucesso o acordo para a combinação da Sport Zone e JD Sprinter Holdings, anunciado ao mercado a 14 de Setembro de 2017", informa o comunicado.

Forma-se assim o Iberian Sports Retail Group, que junta as operações de quatro insígnias (Size?, JD, Sprinter e Sport Zone), e que terá como CEO Miguel Mota Freitas, presidente executivo da Sonae SR.

De acordo com um comunicado da Sonae, emitido esta quinta-feira, a empresa tem um volume de negócios agregado superior a 500 milhões de euros (estimado para 2017), correspondente a uma quota de mercado do canal de desporto de 11% na Península Ibérica. Conta com uma rede com mais de 300 lojas em Portugal e Espanha e com mais de 6.000 colaboradores.



"A nova joint venture vai transformar-se no grande operador multimarca, líder do retalho desportivo na Península Ibérica", afirma Miguel Mota Freitas, citado no comunicado. "Esta união vai-nos permitir uma maior eficiência operativa. Queremos continuar a crescer para sermos o canal de retalho desportivo de referência em Portugal e Espanha, proporcionando ao cliente uma ampla oferta omnicanal de marcas e produtos desportivos".



O memorando de entendimento entre as duas empresas foi anunciado a 9 de Março do ano passado, sendo que o acordo definitivo só foi fechado em Setembro.

(Notícia actualizada às 08:58 com comunicado da Sonae)