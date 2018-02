Sonae Sierra e Impresa Pizzarotti investem 200 milhões em Itália

As duas empresas vão criar uma parceria para desenvolver um novo destino comercial em Itália com um investimento de cerca de 200 milhões de euros.

A Sonae Sierra vai investir no mercado italiano e para esse efeito firmou uma parceria com a Impresa Pizzarotti para avançar com um novo destino comercial em Itália, num investimento projectado em torno dos 200 milhões de euros, parcialmente financiado por um conjunto de instituições financeiras representadas pelo UniCredit, pelo Banca IMI e pelo Banco BPM.



Em comunicado enviado às redacções, a Sonae Sierra explica que a parceria consiste numa joint venture de 50% para cada empresa e cujo objectivo passa por um projecto de reconstrução urbana numa zona industrial abandonada da cidade de Parma, que inclui um novo centro comercial e ainda um "retail park".

Este projecto, que contará com 170 lojas e tem abertura prevista para o Outono de 2019, "foi concebido para ser ambientalmente sustentável", pode ler-se na nota enviada à imprensa.

Enquanto a Sonae Sierra centra a sua actividade essencialmente no mercado imobiliário de retalho, a Impresa Pizzarotti opera em vários sectores, desde as infra-estruturas à energia e construção.

"Este novo projecto representa mais um passo no crescimento da actividade da Sonae Sierra em Itália. Está totalmente alinhado com o posicionamento e estratégia da companhia que definiu como um dos seus objectivos a criação de produtos adaptados ao mercado de investidores de imobiliário, através do desenvolvimento de projectos de elevada qualidade em mercados interessantes", diz Marco Pellizzari, director da área de Desenvolvimento da Sonae Sierra em Itália.

Já Michele Pizzarotti, vice-presidente da Impresa Pizzarotti,considera que "este projecto materializa o nosso compromisso com o desenvolvimento de uma área industrial que irá tornar-se uma referência na região".