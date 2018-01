Supermercados Bolama na antiga fábrica de cobertores Josim

Foi um dos grupos têxteis mais fortes da região do Vale do Ave nos anos 80 do século passado, dando emprego a cerca de 300 pessoas nas suas duas fábricas em Ronfe e Pevidém, no concelho de Guimarães.

Fundada em 1945, a Joaquim da Silva Marques & Filhos, fabricante dos cobertores Josim, não sobreviveu à avalanche de falências que varreu o sector, sobretudo nesta região, tendo fechado a 30 de Maio de 2008, precisamente no ano em que espoletou a grave crise económico-financeira mundial.

Segundo rezam as crónicas, os últimos 120 trabalhadores da Josim não culparam os patrões na hora da falência. Os salários, os subsídios e os proporcionais foram todos pagos, as indemnizações chegariam com a alienação do património. E assim aconteceu.

Há meia dúzia de anos, o grupo vimaranense de supermercados Bolama, que explora seis lojas em Guimarães e uma em Famalicão, adquiriu as antigas instalações da Joaquim da Silva Marques & Filhos em Ronfe, mas só agora é que arrancou com o seu projecto para dar uma segunda vida à fábrica da Josim.

O grupo bracarense DST está a construir na antiga Josim o Centro de Logística Bolama Supermercados, um entreposto que servirá de base de controlo e distribuição para toda a cadeia desta marca de retalho.

Avaliada em mais de dois milhões de euros, a obra engloba a conservação da fachada existente, que será a frente principal da zona administrativa, onde existirá uma área social, escritórios e salas de apoio.

A restante intervenção implica a construção de um edifício em estrutura de betão armado pré-fabricado, com fachadas em painel e cobertura em "deck".

À área de construção de cerca de seis mil metros quadrados soma-se ainda a área de aproximadamente 10 mil metros quadrados de arranjos exteriores, onde serão realizados trabalhos de pavimentação e respectivos passeios.

A empreitada envolve várias insígnias do grupo DST, nomeadamente a construtora DST, a DTE - Instalações Especiais, a Tconcrete e a Tmodular.





Para José Teixeira, presidente da DST, esta adjudicação resulta "da confiança que a Supermercados Bolama deposita na capacidade técnica e financeira do grupo DST" e na sua "vasta experiência na implementação de projectos chave-na-mão na área da logística, da distribuição e do retalho".





"O recurso às diferentes competências das várias empresas do grupo, num processo ‘in-house’ tem sido um factor de diferenciação e um critério francamente valorizado no momento da tomada de decisão por parte dos nossos parceiros", destaca ainda o empresário.