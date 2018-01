Nelson Tanure reduz participação na Oi

O Société Mondiale Fundo de Investimento em Acções, do empresário Nelson Tanure, reduziu a sua participação na operadora brasileira de telecomunicações Oi, de 6,53% para 4,54% [30.306.300 acções] do total de acções ordinárias emitidas pela companhia, segundo o comunicado enviado ao mercado. Assim, a redução do fundo no capital social da Oi passou de 5,28% para 3,67%, acrescenta o documento.

Esta redução da posição do fundo criado por Tanure ocorre depois de o plano de recuperação judicial da Oi ter sido aprovado pela Justiça brasileira no passado dia 8 de Janeiro – após a luz verde dada pelos credores a 19 de Dezembro.

Recorde-se que a operadora de telecomunicações brasileira entrou com um pedido de recuperação judicial em Junho de 2016 por não conseguir negociar as dívidas, que na época ascendiam a 65 mil milhões de reais (17,3 mil milhões de euros).

Tanure viu o seu poder esvaziado em relação ao processo de recuperação judicial da Oi quando, no final de Novembro de 2017, se viu afastado de qualquer decisão. Com efeito, a 30 de Novembro, o juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Fernando Viana, determinou que o novo presidente da companhia, Eurico Teles, seria o único responsável por conduzir e concluir as negociações com os credores.

Nelson Tanure, que em 2016 chegou a pedir a destituição dos administradores portugueses da Pharol na Oi, integra desde 30 de Junho do ano passado o conselho de administração da operadora liderada por Palha da Silva.



A Pharol, recorde-se, é accionista minoritária de referência com 22% das acções da Oi através da sua subsidiária Bratel.