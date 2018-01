Trabalhadores da Amorim discutem esta terça-feira proposta de alteração de horário

Jorge Miguel Gonçalves/Sábado

Nuno Gonçalves, do Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmica, Cimentos e Similares, Construção, Madeiras, Mármores e Cortiças do Sul e Regiões Autónomas, disse à Lusa que em análise vai estar a proposta feita pela empresa a cerca de 70 dos pouco mais de 190 trabalhadores desta unidade de fabricação de rolhas de cortiça, situada na zona industrial de Monte da Barca, em Coruche (distrito de Santarém), para inclusão do trabalho ao fim de semana no horário normal de trabalho.

Segundo a fonte, a empresa propôs a estes trabalhadores a laboração contínua e jornadas de 12 horas de trabalho diário durante três dias, seguidas de três dias de descanso, a partir de 1 de Fevereiro e até Maio, com possibilidade de estender até ao verão.

Esta alteração implicará que as horas ao fim de semana, actualmente pagas como trabalho suplementar, passem a integrar o horário dos trabalhadores que são compensados com um valor de 150 euros mensais, disse Nuno Gonçalves à Lusa.

Nuno Gonçalves afirmou que o sindicato foi chamado hoje para uma "reunião de emergência" com a administração da empresa, na qual foi comunicada esta decisão e a informação de que alguns dos trabalhadores já se mostraram disponíveis.

O sindicato quer agora ouvir os trabalhadores para saber se estão de acordo com esta decisão, estando "em aberto" a possibilidade de haver contestação, disse.

Para esta auscultação, o sindicato vai promover a realização de três plenários, um em cada turno, estando o primeiro marcado para as 00:00 de terça-feira, o segundo para as 08:00 e o terceiro para as 16:00, contando este com a presença de Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP-IN, adiantou.