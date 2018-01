Visabeira deixa de ter participação qualificada na Pharol

A Visabeira deixou de ter uma participação qualificada na Pharol, depois de ter alienado 2 milhões de acções da empresa liderada por Palha da Silva no final do ano passado, refere a empresa em comunicado à CMVM.

De acordo com um comunicado emitido esta quarta-feira, 31 de Janeiro, a Visabeira alienou um total de 7.575.844 acções, representativas de 0,846% do capital da Pharol. Estas acções foram alienadas desde 2015, sendo que só após a venda de 2 milhões de acções a 28 de Dezembro é que foi quebrada a fasquia dos 2% (a partir da qual é obrigatório efectuar a comunicação à CMVM).

Após estas vendas, a Visabeira e as empresas do grupo passaram a deter 16.067.041 acções da Pharol, representativas de 1,7922% do capital da empresa liderada por Palha da Silva.