Wizink diz que "está provado" sucesso na mudança de marca

Comprado em Novembro de 2016, o negócio do Barclaycard em Portugal mudou o nome para Wizink em Abril do ano seguinte. Deixar cair o nome ligado ao Barclays não foi prejudicial, garante Inês Medina. "Depois deste resultado, diria que não. Não sofremos com a mudança de marca e isso está provado", afirma a responsável da unidade do espanhol Wizink em Portugal.



"Estamos posicionados, neste momento, entre as seis primeiras marcas de referência para a escolha de um cartão de crédito no mercado português, o que é muito positivo ao fim de 12 meses de nos termos instituído em Portugal", argumenta Inês Medina (na foto).



Questionada sobre se a aposta na insígnia Wizink, desconhecida no mercado nacional, não foi um factor de afastamento de clientes, a gestora recusa a ideia. "Foi testada antes de ser lançada. O trabalho foi feito em Espanha para a preparação da marca, e, quando se fez esse trabalho de desenvolvimento, tiveram em conta, também, o impacto que poderia ter no mercado português", explica. A marca Wizink foi usada inicialmente no banco electrónico do Popular.



Um dos pontos que Inês Medina considera ter contribuído para a aceitação dos clientes, que considera positiva, foi a herança do Barclaycard Portugal. "Ganhámos por ter uma carteira de clientes que, por si, era tão sólida e leal", admite.



O Wizink é detido em 51% pelo gestor de fundos americano Värde Partners e em 49% pelo Popular, pelo que, a partir de Junho, passou a ser do Santander. "Nada se alterou. A nossa vida continua exactamente igual", assevera Inês Medina. "A Värde, tal como o Popular e o grupo Santander, são accionistas com quem temos uma relação muito produtiva e construtiva do ponto de vista da planificação e gestão de negócio", conta.



Com presença nos balcões do Popular - que são já do Santander Totta -, o Wizink quer alterar os canais com os quais chega aos clientes. "Não quer dizer que vamos deixar de trabalhar com a distribuição que temos hoje. Mas será um pouco diferente", indica, especificando que o banco especializado nos cartões de crédito espera que "todos os momentos de contacto com o cliente sejam digitais".

Assinatura Digital. Negócios Primeiro Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Análise, informação independente e rigorosa.

Para saber o que se passa em Portugal e no mundo,

nas empresas, nos mercados e na economia. Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui.

Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui. Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt

Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt Acesso ilimitado via apps iPad, iPhone, Android e Windows Saiba mais