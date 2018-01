90% do mercado sem tarifas reguladas na luz

Os três maiores fornecedores de electricidade em Portugal rejeitam disponibilizar tarifas reguladas aos seus clientes. A EDP (com 79,5% de quota), a Galp (com 5,9%) e a Iberdrola (com 3,9%) já decidiram que não vão oferecer esta possibilidade aos seus clientes. Estas empresas controlam 89,3% do mercado nacional em termos de consumo, segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).



A quase totalidade do mercado liberalizado de electricidade (97,6%) para os clientes domésticos em Portugal é controlado por sete fornecedores. Além da EDP, Galp e Iberdrola, contam-se a Endesa (com uma quota de 3,6%), a Gas Natural Fenosa (1,9%), Energia Simples e Goldenergy (ambas com 1,4%).



Se, por um lado, os maiores fornecedores não vão disponibilizar este regime de preços, por outro, os fornecedores com menos peso no mercado vão aderir em força às tarifas ditadas pela ERSE.



Tanto a Endesa como a Goldenergy já anunciaram que vão disponibilizar tarifas reguladas aos seus clientes. Também a Energia Simples refere no seu site que vai oferecer este tarifário. Outras empresas fornecedoras disseram ao Negócios que pretendem facultar as tarifas reguladas aos seus clientes, como é o caso da Ylce, Luzboa ou Elua.



Por sua vez, a Enat avançou que não vai oferecer estas tarifas, enquanto a espanhola Gas Natural Fenosa, através da sua linha de apoio, disse não ter indicações de qualquer mudança, aconselhando os clientes a estarem atentos às comunicações da empresa ou ao seu site.



Segundo os dados da ERSE, o mercado liberalizado contava com um total de 4,8 milhões de clientes domésticos. Deste total mais de 4,3 milhões de consumidores são clientes de empresas que não vão disponibilizar as tarifas reguladas. Resta agora saber se a possibilidade de os clientes regressarem à tarifa regulada vai provocar mudanças no mercado liberalizado, isto é, se os maiores fornecedores poderão perder clientes para os mais pequenos.





raio-x Eléctrica debaixo de olho do regulador A ERSE tem tomado várias decisões com consequências para a EDP, a maior empresa de electricidade. A EDP tem criticado algumas das decisões do regulador.



Multa de 7,5 milhões

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) multou a EDP Comercial em 7,5 milhões de euros no final de 2015 pela prática de infracções no âmbito da aplicação da tarifa social. A companhia disse estar de "consciência tranquila" e anunciou em 2016 que iria recorrer desta decisão.



EDP critica contas da ERSE para os CMEC

A ERSE fez as contas sobre o valor que a EDP deverá receber nos próximos 10 anos dos contratos CMEC. O regulador propôs que a EDP venha a receber um total de 850 milhões de euros, incluindo a parcela fixa e variável destes contratos, enquanto que um grupo de trabalho da EDP/REN concluiu que a EDP deve receber um total de 950 milhões. Como resultado, a EDP lançou duras críticas às contas do regulador.



EDP leva ERSE a tribunal

A EDP pediu ao regulador acesso ao estudo sobre os CMEC, mas a ERSE recusou. Como consequência, a EDP levou o regulador a tribunal para ter acesso aos documentos que trata de um "tema de elevada importância para a empresa". Por seu turno, a ERSE disse que tem a lei do seu lado e que só disponibiliza o estudo depois do Governo tomar a decisão final sobre as contas dos CMEC da EDP. ofertas vantajosas

A EDP Comercial anunciou o aumento da electricidade em 2,5% em 2018. A ERSE veio, depois, aconselhar os consumidores a procurarem "ofertas comerciais mais vantajosas".