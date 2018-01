Acaba suspense na EDP: Mexia vai fazer quinto mandato

A três meses da assembleia-geral, marcada para 5 de Abril, os accionistas da EDP quiseram acabar com as especulações sobre quem iria compor os novos órgãos sociais.





E a resposta foi dada no sentido da continuidade. Os accionistas que compõem o núcleo de referência da eléctrica assinaram as propostas que vão ser votadas na assembleia de Abril com a manutenção de António Mexia na liderança executiva e com a subida de Luís Amado de vice a presidente do conselho geral e de supervisão.

As listas propostas foram consensualizadas entre a China Three Gorges, BCP, Sonatrach, Oppidum (do grupo Masaveu) e Senfora (da IPIC, empresa de Abu Dhabi), que reúnem mais de 40% do capital, ainda que tenham demorado vários meses. Mas os accionistas acabam, assim, por dar um sinal de confiança na gestão de António Mexia, poucos dias depois de António Costa, primeiro-ministro, ter acusado a EDP de hostilidade para com o Executivo.





Na eléctrica afasta-se a ligação entre os dois acontecimentos. Oficialmente, a empresa não comenta as declarações de António Costa nem a proximidade com a divulgação da proposta a apresentar à assembleia-geral para os órgãos sociais.





O que é certo é que as propostas a apresentar à assembleia-geral só precisam de ser divulgadas 15 dias antes da reunião, mas os accionistas da eléctrica resolveram fazê-lo três meses antes. Ao Negócios, fontes da EDP explicam que se pretende acabar com as especulações a bem da estabilidade da empresa.





"Considero que é o momento certo para me dedicar a projectos pessoais. Esta é uma decisão bem ponderada e há muito equacionada."



"Foi um privilégio ter feito parte de uma equipa de enorme profissionalismo e dedicação liderada por António Mexia, a quem deixo uma especial palavra de agradecimento e amizade." Nuno Alves, Administrador financeiro da EDP que não vai continuar

As listas deverão ser aprovadas na reunião de 5 de Abril e, como tal, António Mexia arranca para o seu quinta mandato na EDP. Um mandato que vai de 2018 a 2020. O que significa que se chegar ao fim do novo período de três anos, António Mexia ficará 15 anos à frente da eléctrica. Já lá está há 12. O primeiro mandato iniciou-se em Março de 2006.



Há três anos, em 2015, arrancava o quarto mandato e assumia que não dependia da idade a sua permanência na liderança da EDP. Quando, então, foi questionado sobre se considerava haver limite para a permanência de um CEO numa empresa, António Mexia foi diplomático: "Depende claramente dos accionistas e da própria pessoa", mas "se for capaz de injectar energia necessária e continuar a antecipar os desafios e executar, não há limite".





Os estatutos da EDP não estabelecem qualquer limite de idade para o CEO. António Mexia tem 60 anos. E chegou a haver notícias de que poderia ser o fim da linha na EDP para o gestor que recebeu, em 2016, dois milhões de euros de remuneração. Só na componente fixa o salário é de 800 mil euros.





A sua permanência foi questionada, em 2017, depois de ter sido constituído arguido pelo Ministério Público, que investiga as alegadas rendas na energia. Mas o gestor assumiu que não era esse estatuto de arguido que o faria demitir-se, e recebeu do conselho geral e supervisão e dos accionistas um voto de confiança. Que agora é reafirmada e até confirmada com a proposta de reeleição.





No elenco que assumirá o mandato até 2020 em Abril há novidades. Nuno Alves, o actual administrador financeiro da empresa, não vai continuar. O responsável, em declarações ao Negócios, explicou que irá dedicar-se a projectos pessoais e que era uma decisão já equacionada.





Não se sabe ainda quem irá assumir o pelouro financeiro, mas há três administradores propostos (e que já fazem parte da actual equipa de Mexia) que se perfilam como os fortes candidatos: Miguel Stilwell, João Manso Neto e Rui Lopes Teixeira. Ainda que a escolha dos pelouros só seja feita depois da eleição em assembleia-geral, o nome mais forte para CFO é o de Miguel Stilwell.





O novo elenco executivo terá dois rostos novos: Vera Pinto Pereira e Maria Teresa Pereira, sendo a segunda já uma histórica da eléctrica.





EDP adequa gestão à lei Vera Pinto Pereira e Maria Teresa Pereira vão ser administradoras da EDP. São as únicas mulheres propostas para o conselho de administração executivo, que vai aumentar o número de lugares na próxima assembleia-geral, que decorrerá a 5 de Abril. A proposta de alteração estatutária para que este órgão de gestão passe a ter um máximo de nove elementos já foi, também, comunicada. É mais um vogal do que o máximo permitido pelos estatutos actuais. A EDP justifica a mudança estatutária com a lei de 2017 que estipula que a partir de Janeiro deste ano as empresas privadas têm de garantir uma quota de 20% do género subrepresentado, para chegar aos 33% em 2020. Integrarão, assim, o novo conselho duas mulheres.