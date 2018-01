As 10 batalhas de Costa frente a Mexia

Por momentos, parecia que a relação entre António Costa e António Mexia tinha tudo para correr bem. Foi em Abril de 2016, poucos meses após o Governo tomar posse, que o primeiro-ministro agradeceu à EDP por suportar a tarifa social.



Mas a paz durou pouco. Passados uns meses, o Governo aprovou o novo regime para a tarifa social que fez disparar os custos da EDP.



A EDP também apelou para o fim, ou a descida gradual, da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), mas António Costa manteve a taxa. Como forma de pressão, Mexia levou a CESE para tribunal e decidiu deixar de a pagar, tal como fez a Galp.



Outro dossiê polémico são os Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC). O Governo tem em mãos as contas finais destes contratos e vai tomar uma decisão sobre o valor que a EDP terá a receber até 2027.



A ERSE já apresentou as contas sobre os CMEC até 2027 e concluiu que a EDP recebeu dinheiro a mais desde 2007, o que levou a eléctrica a reagir de forma violenta a estas conclusões. Em Dezembro terminou o primeiro contrato CMEC da EDP, o da central de Sines.



A EDP tem preferido manter uma posição discreta nesta guerra com o Governo e o regulador. Mas, com metade da legislatura já cumprida, Mexia, em fim de mandato, estará mais atento do que nunca às movimentações do Governo.











CMEC

Litígio com a ERSE chega ao Tribunal

As contas finais dos contratos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) deram origem a uma dura batalha entre a EDP e a ERSE. Tudo começou em Setembro quando o regulador defendeu que a EDP deve receber um total de 850 milhões pelos CMEC para o período entre 2017-2027. A EDP contestou os números e defende que tem a receber 950 milhões. A eléctrica levou mesmo a ERSE a tribunal para ter acesso ao estudo sobre os CMEC, com a ERSE a dizer que a lei só obriga a revelar o estudo quando o Governo tomar a decisão final sobre os CMEC. A ERSE também defende que a EDP recebeu 510 milhões a mais pelos CMEC entre 2007 e 2017, o que a EDP já rejeitou.



CESE

Governo acusa EDP de lhe ser hostil

O primeiro-ministro voltou a atacar a EDP este fim-de-semana. "Só lamento a atitude hostil que a EDP tem mantido e que representa, aliás, uma alteração da política que tinha com o anterior Governo", disse António Costa. As críticas do primeiro-ministro surgiram porque a EDP deixou de pagar em 2017 a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), que lhe custa 60 milhões por ano. Ao mesmo tempo, a eléctrica avançou para tribunal em Janeiro de 2017 para contestar esta taxa. Desde que o Governo chegou ao poder no final de 2015 que António Mexia tem defendido uma redução gradual da CESE, mas até agora António Costa nunca mostrou sinais de que a taxa poderia descer.



Renováveis

Recuo na taxa deve-se a lóbi, diz BE

Os deputados do PS começaram por aprovar a criação de uma taxa, criada pelo Bloco de Esquerda, sobre as centrais eólicas e solares em Novembro. Mas passados três dias acabaram por chumbar a taxa. O Bloco acusou os deputados do PS de mudarem o seu voto depois de a EDP e outras empresas pressionarem o Governo. "A única explicação é mesmo a pressão dos accionistas. Houve pressão das empresas sobre o Governo. Não há dúvida nenhuma", acusou então o deputado bloquista Jorge Costa. O Governo recusou ter sido pressionado e disse que tomou a decisão para evitar que as empresas levassem o Estado a tribunal. A EDP Renováveis detém cerca de 20% da potência eólica em Portugal.



Tarifa social

EDP defende que não tem de pagar

A EDP tem defendido publicamente que a tarifa social da electricidade não deve ser paga pelos produtores, mas sim pelos contribuintes e os consumidores. A eléctrica tem argumentado que a sua posição encontra eco na Comissão Europeia. A criação de um novo regime de atribuição automática da tarifa social fez disparar em dois anos o número de beneficiários dos 100 mil para os mais de 800 mil. Simultaneamente, os custos da EDP com este benefício dispararam e vão atingir os 62 milhões em 2018, com a companhia a pagar 75% da factura total que atinge 83 milhões. Já em 2015, a ERSE condenou a EDP Comercial a uma multa de 7,5 milhões por infracções na aplicação da tarifa social. A empresa está a contestar a decisão na justiça.



Contadores

Regulador lança inspecção

A ERSE vai lançar uma inspecção aos contadores de electricidade. O regulador, liderado por Maria Cristina Portugal, quer assim "garantir a supervisão adequada ao bom funcionamento dos contadores, das leituras efectuadas e da correcção de anomalias". Os contadores de luz em Portugal continental são detidos quase na sua totalidade pela EDP Distribuição, cerca de seis milhões de aparelhos. A última inspecção teve lugar em 2011 e 2012 e terminou com a ERSE a condenar a EDP Distribuição a devolver 11 milhões aos consumidores e a corrigir as falhas então detectadas. Deste total, a EDP Distribuição pagou quatro milhões de euros e está a contestar o pagamento de sete milhões em tribunal.



Dívida tarifária

Juros sofrem corte pelo segundo ano

Os juros da dívida tarifária sofreram um corte pelo segundo ano consecutivo. O Governo decidiu aplicar um corte de 1,88% para 1,49% na taxa de juro paga à EDP pela dívida tarifária em 2018. Esta descida provocou um alívio de 11,8 milhões de euros na factura da electricidade das empresas e famílias.

O Governo já tinha reduzido o valor da taxa de juro a pagar à EDP em 2016, dos 2,24% para os 1,88%, o que representou uma poupança de cerca de 20 milhões de euros na factura de electricidade deste ano.

A dívida tarifária encontra-se actualmente nos 4.400 milhões de euros e deverá descer 744 milhões ao longo de 2018 para cerca de 3.600 milhões de euros.



Tarifas da luz

EDP Comercial sobe preços

A electricidade vai descer ou vai subir este ano? Depende. Por um lado, o regulador anunciou uma descida de 0,2% nos preços das tarifas reguladas, em que a operadora é a EDP Serviço Universal. Mas no mercado livre, a EDP Comercial anunciou que vai aumentar, em média, os preços em 2,5% devido à subida dos preços no mercado grossista e aumento do preço do carvão, causados pela seca. Em reacção, a ERSE aconselhou os consumidores no mercado livre a compararem preços e a mudarem de fornecedor caso encontrem "condições mais vantajosas". O Presidente da República já disse estar a "estudar" e a "acompanhar" esta subida e que poderá vir a pronunciar-se sobre o tema.



Clawback

EDP obrigada a devolver dinheiro

O Governo acusou EDP e Endesa de passarem para os consumidores os custos que as eléctricas tiveram com a tarifa social e com a CESE. Por isso, decidiu que as duas eléctricas têm de devolver 89,7 milhões de euros aos consumidores. Deste valor total, que foi abater às tarifas de electricidade do mercado regulado para este ano, a Endesa disse que vai suportar uma factura de 20 milhões de euros, com o restante valor a ser devolvido pela EDP. A Endesa veio a público rejeitar esta acusação e diz que os valores que alegadamente foram repercutidos dizem respeito ao mecanismo de equilíbrio fiscal entre Portugal e Espanha, conhecido por "clawback", devido ao mercado ibérico grossista de electricidade.



Taxa do carvão

Governo em guerra contra o carvão

O Executivo de António Costa criou uma taxa que vai incidir sobre a produção das duas centrais eléctricas a carvão existentes em Portugal: a de Sines, detida pela EDP, e a do Pego, detida pela Tejo Energia, um consórcio formado pela Endesa e Trust Energy. O Ministério do Ambiente prevê uma receita de 7 milhões de euros com esta taxa já em 2018 que sobe agressivamente até 2022. O Governo assinou também um acordo internacional com o objectivo de fechar estas centrais. "Em 2030, não existirá produção de electricidade em Portugal a partir do carvão", disse o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes em Novembro. Resta saber o que vai acontecer agora a estas centrais que foram cruciais em 2017 devido à seca.



Sobrecompensações

EDP devolve ganhos

Uma auditoria realizada pelo Brattle Group concluiu que houve sobrecompensações recebidas pelas centrais hídricas da EDP no mercado de serviços de sistema, que serve para garantir a segurança de abastecimento, entre 2010 e 2014, avançou o Observador. Em resultado, várias entidades – como a Direcção-geral de Energia e Geologia (DGEG), Autoridade da Concorrência (AdC), Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e REN – recomendaram ao Governo que a EDP deveria devolver aos consumidores um valor entre 47 e 72,9 milhões de euros. O Governo anunciou em Setembro que iria pedir de volta o montante máximo à eléctrica com o objectivo de abater o valor às tarifas da luz de 2018.