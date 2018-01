Pois claro.....há que aproveitar sábados, domingos e feriados, tudo o que for possível nos próximos dois anos.....e especialmente......fazer poupanças para os tempos de miséria que vêm depois......infelizmente não é só na AE - há muitas outras empresas que vão pagar a factura desta "estupidez".....

Não falta muito para correrem os Arménios à pedrada .À manif só foram 50 e no dia que a empresa os assustar até sobem as paredes agarrados a silvas

saraiva14

Há 8 horas

Quando acabar a montagem do T-ROC. adeus Autoeuropa! Depois vão comer a casa do Jerónimo e do Arménio!