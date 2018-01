Bruno Simão



O Bloco de Esquerda perguntou ao Governo se pretende avançar para cortes nos contratos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) da EDP.A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sugeriu em Setembro ao Governo quatro medidas para os CMEC para aliviar a factura dos consumidores nos próximos anos. E o Bloco de Esquerda quer agora saber se o Executivo de António Costa vai mesmo avançar para os cortes sugeridos pelo regulador."Pretende o Governo adoptar as medidas propostas pela ERSE no seu comunicado de Setembro de 2017, que permitem recuperar a favor dos consumidores mais de 500 milhões de euros que poderão ser cobrados abusivamente?", questiona o deputado bloquista Jorge Costa na missiva enviada para o Ministério da Economia, divulgada esta quarta-feira, 17 de janeiro.Uma das medidas propõe que nas contas dos CMEC até 2027 seja tida em conta a média da produção hidroeléctrica dos últimos 40 anos, tal como foi feito para o período 2007-2017, e não dos últimos 10 anos, conforme está previsto daqui para a frente. Esta medida teria um impacto positivo de 170 milhões na factura da electricidade.Outra das medidas prevê que a EDP deixe de receber um subsídio para ter as centrais com CMEC sempre prontas a entrar em funcionamento. Esta medida teria um impacto de 81 milhões a favor dos consumidores nas tarifas da luz.Em Setembro, a EDP reagiu de forma dura aos cortes propostos pela ERSE. "A consideração de cenários e variações apresentada pela ERSE no seu comunicado é, no entender da EDP, mera simulação teórica que viola grosseiramente a lei que esteve na base da aceitação, pela EDP, do regime de CMEC", pode-se ler no comunicado divulgado pela EDP a 29 de Setembro.Já em relação às contas finais dos CMEC, o Bloco de Esquerda destaca que "a ERSE não divulgou publicamente o seu estudo da revisão dos CMEC e o Governo não fechou o processo até ao final do ano", conforme previsto por lei.