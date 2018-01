Conselho de supervisão da EDP volta a ter presidente independente

O conselho geral e de supervisão (CGS) vai voltar a ter um presidente considerado independente. Luís Amado, ex-ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros dos governos de José Sócrates, vai assumir o cargo que até agora tem sido de Eduardo Catroga. O ainda presidente do CGS ficou quatro mandatos, o último dos quais em representação da China Three Gorges, e, como tal, já não independente.



Agora, aos 75 anos, Catroga deixará a liderança do CGS, como aliás já tinha vindo a ser noticiado. A escolha para suceder a este economista ligado ao PSD recaiu sobre Luís Amado, economista que milita no PS. É numa altura em que este partido está no Governo que ascende à posição cimeira do CGS da EDP. Aos 64 anos, e depois de ter feito um mandato neste órgão de supervisão da eléctrica como vice-presidente de Catroga, chega à presidência como independente.



De acordo com o regulamento do CGS, a maioria deste conselho tem de ser independente. No regulamento, não é referida a necessidade de um desses elementos ser o presidente, mas no Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, que decorre de uma transposição europeia, determina-se que os órgãos de fiscalização das sociedades de interesse público (onde se incluem as cotadas) devem ter a maioria de elementos independentes, incluindo o presidente.



Tirando esta alteração, o conselho geral e supervisão da EDP, no novo mandato, não vai mudar muito. Não ficando o presidente em representação de qualquer um dos accionistas, a China Three Gorges (CTG) vai nomear cinco elementos para o CGS, ficando os restantes accionistas de referência com um elemento cada. É o caso do BCP, da Sonatrach, da Oppidum, da Draursa (do grupo Masaveu) e da Senfora, de Abu Dhabi. Aliás, a lista proposta para os órgãos sociais da EDP, que será votada em assembleia-geral a 5 de Abril próximo, é assinada pela CTG, BCP, Oppidum, Sonatrach e Senfora.



Manter-se-ão também neste conselho Celeste Cardona, Ilídio Pinho, Braga de Macedo, Vasco Rocha Vieira, Augusto Mateus, João Carvalho das Neves, Fernando Masaveu Herrero e María Fernández. Entram, como novos elementos, Laurie Fitch (ligada ao sector financeiro e fundos de investimento) e Clementina Silva Barroso (professora de Finanças no ISCTE e membro da comissão de auditoria do Banco CTT).



António Vitorino, proposto novamente para presidente da assembleia-geral da EDP, mantém-se por inerência desse cargo no CGS. No total são 21 os elementos que compõem este conselho. Nas propostas à assembleia-geral, os accionistas consensualizaram propor para liderar a comissão de vencimentos o jurista Luís Cortes Martins. e o conselho de ambiente e sustentabilidade passará a ser presidido por José Manuel Viegas.

