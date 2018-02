Estado perde 200 milhões com fraude no gasóleo importado de Espanha

As bombas Bp Alto de Leomil (perto de V. Formosos eram umas das bombas que mais facturavam na europa, agora está às moscas. Se contabiolizarmos todas as outras fronteiriças é uma autentica fortuna perdida em impostos e mão de obra, Se os nossos governantes soubessem fazer contas!

Esses numeros não estão mninimamente dentro da realidade. Os muitos camiões de longo curso, nada abastecem em Portugal, e os cidadãos porto da fronteira abastecem lá também a gasolina. Logo esse valor deve andar muitissimo por baixo.Massacram os portugueses com impostos e eles desenrascam-se

General Ciresp

Há 1 hora

A gerigonca com a gamela a rebentar pelas costuras faz lembrar um sem abrigo com o bolso cheio de moedas.A noite o sem abrigo vai contar o dinheiro,nao ultrapassa os 80 centimos todo junto.A gerigonca com 70 almas a deriva nao da ponto de aguentar3/4 de hora.Miseraveis.