Galp Energia desce em média 0,18% tarifas da electricidade em 2018

A Galp vai descer os preços finais da electricidade em média 0,18% face aos praticados em 2017, resultante "do efeito conjugado da descida das tarifas de acesso às redes e do aumento do preço médio de aquisição de energia".

Sara Matos

Na carta enviada aos clientes a comunicar a actualização dos preços da electricidade para 2018, que entram em vigor a partir de 28 de Janeiro, a Galp divulga as novas tabelas, que segundo as contas da petrolífera resultam numa descida média de 0,18% para as famílias.

Já no mercado regulado, as tarifas de electricidade desceram em média 0,2% para os consumidores domésticos a partir de 1 de Janeiro.

No final do ano, a EDP Comercial - líder do mercado livre de electricidade - anunciou um aumento médio do preço da electricidade em 2,5% em 2018, justificado pela subida do preço da energia do mercado grossista no último ano na ordem dos 24%.

A Galp Energia tinha em Outubro a segunda maior quota (5,4%) em número de clientes no mercado livre de electricidade, a seguir à EDP Comercial que tinha então 84% dos clientes.