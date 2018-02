Galp ganha contrato de 48 milhões para abastecer comboios em Espanha

Miguel Baltazar

A Galp ganhou um contrato de 48 milhões de euros em Espanha para abastecer comboios nas comunidades de Aragão, Catalunha, Múrcia e Valência.O contrato foi celebrado com a empresa ADIF, empresa que gere infra-estruturas ferroviárias, e foi divulgado pela Galp esta sexta-feira, 9 de Fevereiro.A petrolífera portuguesa vai abastecer 38 milhões de litros de gasóleo nos próximos dois anos à ADIF, empresa que constrói e faz a gestão de linhas ferroviárias.A Galp é fornecedora da empresa espanhola desde 2009 e com este contrato a Galp "reforça a sua posição de fornecedor integrado de energia, com capacidade de resposta às exigências e expectativas de mercado".Em comunicado, a empresa portuguesa aponta que a a ADIF "desempenha um papel fundamental como dinamizador do sector ferroviário, fazendo do transporte ferroviário o meio de transporte por excelência e facilitando o acesso à infra-estrutura em condições de igualdade".

A produção de petróleo da Galp Energia aumentou 7% no último trimestre de 2017, um período em que a área da refinação e distribuição registou um recuou face aos três meses anteriores.

Na área da refinação e distribuição, o quarto trimestre foi de quebras para a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva. Com a margem de refinação a cair 36,3%, em termos trimestrais, as matérias-primas processadas desceram 4,2% enquanto as vendas de produtos refinados diminuíram 7,4%.