Governo cria incentivo para municípios trocarem carros a combustível por eléctricos

Foi aprovada a criação de um incentivo destinado a promover a substituição de combustíveis fósseis por energia eléctrica para o abastecimento de veículos de serviço público municipal", pode-se ler no comunicado do Conselho de Ministros que teve lugar esta quinta-feira, 4 de Janeiro.





Por outro lado, a medida tem como objectivo incentivar a instalação de centros electroprodutores de electricidade a partir de fontes renováveis para abastecerem a frota municipal.



"Este incentivo, que terá a duração de oito anos, assume a forma de um desconto aplicado ao preço da energia eléctrica utilizada no abastecimento dos veículos, desde que produzida a partir de fontes renováveis em unidades instaladas no município", esclarece o comunicado do Conselho de Ministros.