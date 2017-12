Governo pede ao regulador uma análise sobre aumento de preço da luz no mercado livre

Na sequência do anunciado aumento do preço da electricidade pela EDP Comercial, empresa que opera no mercado liberalizado, em contraciclo com a descida de 0,2% nas tarifas reguladas no próximo ano, o gabinete do secretário de Estado da Energia enviou uma carta à presidente da ERSE, em que solicita também "análise e eventual proposta de actuação no caso de a situação referida corresponder a alguma acção concertada".

A EDP Comercial, empresa líder do mercado livre de electricidade, está a comunicar aos seus clientes a actualização de preços da electricidade, referindo que "com a publicação das novas tarifas de acesso às redes pela ERSE e a actualização dos custos de energia, os preços da electricidade serão actualizados".