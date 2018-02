Intermarché vai investigar contrabando de combustível

O nosso modelo de negócio permite alguma amplitude de movimentos ao aderente. Não há uma obrigatoriedade. Essa liberdade existe [de comprar combustível a qualquer fornecedor]. João Magalhães

Administrador do Intermarché

Achamos inaceitável que haja uma empresa grande, visivelmente a apoiar essa actividade [contrabando], e que não seja de alguma forma penalizada. A imagem do Intermarché parece-me estar em jogo nesta questão. Pedro Morais leitão

Presidente da Prio



Governo quer medidas para combater contrabando O Governo anunciou um grupo de trabalho para estudar o contrabando de combustíveis. A missão do grupo de trabalho passa, primeiro, por "identificar possíveis constrangimentos à correcta aplicação da legislação nacional em vigor". Depois, vai "avaliar o impacto económico da entrada de combustíveis no território nacional sem o cumprimento das obrigações legais, designadamente no que respeita à incorporação de biocombustíveis e às obrigações de natureza tributária". Este grupo tem depois de "propor medidas de modo a contribuir para a correcta aplicação da legislação nacional em vigor e para a prevenção e repressão de comportamentos que possam ser potencialmente lesivos para a concorrência do mercado e para os interesses do Estado". O grupo tem de produzir um relatório até 31 de Julho. O administrador do Intermarché não esclareceu se a marca questionou o posto de Soure sobre esta questão e que esta situação será abordada na reunião da administração que vai ter lugar esta terça-feira.João Magalhães adiantou que a maioria dos seus postos de combustível conta com uma certificação por parte da empresa SGS que "atesta a conformidade e qualidade dos combustíveis" vendidos nos postos do Intermarché. O responsável adianta que, uma das medidas que poderá ser aprovada, é o Intermarché recomendar aos seus associados comprarem combustível somente à central de compras da empresa, cujos fornecedores são certificados.

O Intermarché garante que vai investigar se os seus postos compraram combustível importado ilegalmente de Espanha. "Vamos ter uma reunião do conselho de administração onde vão ser tomadas algumas decisões e medidas, no sentido de tentar apurar toda a veracidade", disse ao Negócios o administrador do Intermarché, João Magalhães.Por um lado, o responsável disse que a acusação feita pela Prio de que o Intermarché compra combustível a empresas acusadas de contrabando de combustível é "pura e simplesmente mentira. O Intermarché não tem qualquer tipo de relação com alguma dessas empresas.", garantiu João Magalhães.Mas, por outro lado, os 180 postos de combustível do Intermarché têm total liberdade para comprar gasolina e gasóleo a quem quiserem, apesar da empresa ter uma central de compras de combustível, a Alcapetro que tem como fornecedores exclusivos a Galp e a Repsol."O nosso modelo de negócio permite alguma amplitude de movimentos ao aderente. Não há uma obrigatoriedade. Essa liberdade existe", revela o administrador do Intermarché. "Penso que em grande número as compras são feitas à nossa central Alcapetro, podendo haver compras fora, mas não serão significativas", acrescentou.O presidente da Prio, Pedro Morais Leitão, acusou o Intermarché, em entrevista ao Negócios e Antena 1, de continuar a comprar combustível a empresas que foram acusadas pela Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis (ENMC) de fazerem contrabando de gasolina e gasóleo a partir de Espanha.Entre os argumentos, a Prio aponta uma notícia de 12 de Fevereiro do Jornal de Notícias que deu conta que a ENMC exige 6,6 milhões de euros à empresa R Star Petróleos por um alegado incumprimento de incorporação de biocombustíveis. Segundo um processo que deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, citado pelo JN, a ENMC tem uma análise de laboratório de combustível de 2015 do posto de Soure do Intermarché que contém 5,9% de biocombustível, um valor abaixo dos 7,5% exigidos por lei.Questionado sobre a possibilidade de um dos seus postos da marca ter comprado combustível a uma das seis empresas acusadas de importação ilegal de combustível, o responsável admite que poderá ter sido possível. "Não vou dizer que não", respondeu João Magalhães. "Relativamente a uma situação pontual, o nosso modelo organizacional está alicerçado na característica de sermos empresários independentes. Internamente iremos tentar averiguar se eventualmente aquilo que terá sido dito em tempos por alguém ligado a essa empresa [R Star Petróleos] terá algum fundamento, alguma veracidade ou não".