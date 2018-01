Mexia tornou EDP mais verde e internacional

"Parto sempre [para um novo mandato] como se fosse o primeiro deste desafio que é o que gosto mais em toda a minha vida profissional." As palavras de António Mexia foram proferidas há três anos, quando iniciava o quarto mandato à frente da eléctrica. Dizia, então, que não havia limite para a permanência de um gestor na liderança de uma empresa. "O limite está nos resultados que se conseguem e que se atingem e na capacidade de entregar", dizia à saída da assembleia-geral de 2015, quando lhe foi dado o quarto mandato com uma aprovação de 99,6% dos votos, numa proposta que teve 75,1% do capital a votar.



Três anos mais tarde, António Mexia volta a provar que não há limite temporal. Segue para um quinto mandato. Ficará mais três anos, até 2020. E será dos CEO com mais anos numa cotada.



Entrou em 2006, numa altura em que a EDP ainda era maioritariamente pública. Ao longo dos 12 anos em que está à frente, viu a estrutura accionista mudar. Agora, é a China Three Gorges que tem a posição mais relevante no capital da eléctrica. E foi da China que chegou novo voto de confiança.



O perfil da empresa é agora diferente do de há 12 anos. O peso das renováveis é maior. E é hoje uma empresa mais internacional. Além de ter conduzido a EDP na liberalização do mercado.



Ao longo dos 11 exercícios que presidiu, a EDP entregou, em dividendos, aos accionistas um total de 1,815 euros por acção. A empresa fechou a sessão desta terça-feira, 9 de Janeiro, a valer 2,952 euros, o que significa que está 8,6% abaixo da cotação de 30 de Março de 2006, quando Mexia iniciou a presidência. Durante os seus mandatos, o "pay out" (percentagem de lucro distribuído) variou entre os 42% (pelo exercício de 2006) e os 74% (exercício de 2015). Os lucros da EDP foram, ao longo destes anos, expressivos. Têm-se mantido perto dos mil milhões de euros. Só em três anos não atingiu essa marca: 2006, 2015 e 2016, mas em todos estes exercícios superou os 900 milhões de lucros. Ao longo destes exercícios, a EDP lucrou um total de 11 mil milhões de euros. Mas ainda não reduziu a dívida. Vai nos 15 mil milhões de euros. Em 2017, vendeu a Naturgas e a Portgas, o que lhe vai permitir apresentar um valor mais baixo quando divulgar as contas do ano passado. 2017 foi, de facto, um ano intenso para Mexia.



Tentou retirar a EDP Renováveis de bolsa e absorvê-la por inteiro, mas não conseguiu. Tornou-se arguido no caso das alegadas rendas excessivas. E mantém um braço-de-ferro com o Governo e com o regulador sectorial em várias frentes.





