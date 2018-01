Perguntas e respostas sobre o regresso às tarifas reguladas

Os consumidores no mercado livre de electricidade já podem regressar às tarifas reguladas. As páginas de internet dos fornecedores vão ter de informar a partir de hoje os seus clientes se disponibilizam estas tarifas.

O que significa regressar às tarifas reguladas?

Com o novo regime, os clientes domésticos de electricidade que já se encontrem no mercado liberalizado podem voltar a ter direito à tarifa regulada. No mercado liberalizado, os consumidores podem optar por um dos 20 comercializadores que fixam as suas tarifas livremente, ao contrário do mercado regulado onde só existe um comercializador – a EDP Serviço Universal –, no qual a tarifa é fixada administrativamente todos os anos durante o mês de Dezembro pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).



O meu fornecedor é obrigado a ter tarifa regulada?

Não. A adesão das empresas comercializadoras às tarifas reguladas é voluntária. Segundo as regras da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) que entram em vigor esta quinta-feira, as comercializadoras podem a qualquer momento aderir ao regime equiparado às tarifas reguladas.





Como é que sei que o meu fornecedor tem tarifas reguladas?

Os comercializadores são obrigados a "divulgar publicamente, em local visível e de forma inequívoca" nas suas páginas de internet a partir desta quinta-feira, se "disponibilizam ou não" as tarifas equiparadas às reguladas, segundo a directiva da ERSE. Depois, as facturas dos fornecedores vão passar a indicar se o comercializador disponibiliza ou não "condições de preço regulado".





Mas vale a pena regressar às tarifas reguladas?

Esta avaliação terá de ser feita por cada consumidor. Além dos diversos simuladores existentes, como o da ERSE, o do Poupa Energia ou o da Deco, os consumidores podem comparar os preços nas suas facturas. Independentemente de os fornecedores disponibilizarem as tarifas reguladas, as facturas passam a "identificar de forma visível e inequívoca" o valor que o cliente gastaria a mais ou pouparia caso tivesse aderido à tarifa regulada. Assim, os clientes vão poder comparar por si próprios se vale a pena regressar à tarifa regulada ou manter o seu tarifário actual.





Os fornecedores vão ter tempo de se adaptar?

Os fornecedores vão ter um período de 60 dias, a contar de 1 de Janeiro, para adaptarem o seu sistema de facturação, de forma que os valores comparativos sejam discriminados. Mas as empresas continuam a ter de prestar esta informação durante este período, podendo fazê-lo através de um "documento complementar".





Qual a duração destes contratos?

Os contratos celebrados ao longo deste ano vigoram até ao dia 31 de Dezembro. Mas até ao dia 15 de Novembro os fornecedores deverão informar estes clientes se vão manter as tarifas reguladas no ano seguinte, podendo os clientes decidir até 31 de Dezembro sobre quais as tarifas que pretendem manter.



E se tiver uma oferta dual?

O regulador ERSE estabelece que, caso o comercializador tenha um contrato dual (electricidade mais gás natural) ou com serviços adicionais, o "comercializador deve informar" os seus clientes que a opção pelas tarifas reguladas "pode resultar em perda de benefícios ou alterações" no contrato de gás natural e/ou serviços adicionais.



Os consumidores podem cancelar contratos?

Sim. A portaria publicada pelo Governo em Novembro estipula que caso o fornecedor não disponibilize as tarifas reguladas, o consumidor "tem direito à cessação do contrato de fornecimento por celebração de novo contrato com o comercializador de último recurso", isto é, a EDP Serviço Universal. O cancelamento deste contrato está "isento de quaisquer ónus ou encargos para os clientes, incluindo as penalizações relativas a eventuais períodos de fidelização".



Os Comercializadores podem recusar mudanças?

Sim. A ERSE estipula que os comercializadores podem impedir que os seus clientes com tarifas reguladas possam mudar para outro fornecedor se existirem "valores em dívida que não tenham sido contestados junto de tribunais ou de entidades com competência para a resolução extrajudicial de conflitos".



A electricidade vai descer ou subir em 2018?

Depende. Por um lado, as tarifas reguladas e estipuladas pela ERSE sofreram uma redução de 0,2%. Esta descida vai descontar nove cêntimos numa factura média mensal de 45,7 euros de uma família. A última descida teve lugar no ano 2000 (de 0,6%). Esta medida vai beneficiar os 1,2 milhões de consumidores no mercado regulado de electricidade, em que o único comercializador é a EDP Serviço Universal. Por outro lado, a factura da luz vai ficar mais cara para a maioria dos portugueses, pois a EDP Comercial anunciou aumentos de 2,5%, abrangendo os seus 4 milhões de clientes. Este aumento vai ter lugar em parte devido à seca registada no país.