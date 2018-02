Prio: "Intermarché não pode ignorar contrabando de combustíveis"

O presidente da Prio defende que o Intermarché tem de deixar de comprar combustível a empresas que estão a ser investigadas pelo contrabando de combustível a partir de Espanha.Pedro Morais Leitão considera que a rede de postos de combustível dos supermercados Intermarché tem a sua "imagem em jogo" por continuar a fazer negócio com as empresas investigadas por importações ilegais de combustível."A partir do momento que sabe que as pessoas estão a ser investigadas e multadas pelo regulador, o Intermarché tem de ter uma postura diferente. Não pode, simplesmente, ignorar o problema. E eles saberão isso porque, na verdade, depois conseguem vender mais barato", acusa Pedro Morais Leitão na entrevista Conversa Capital do Jornal de Negócios/Antena 1.