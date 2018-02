Avenue investe 13,5 milhões nas Amoreiras

Basta traduzir o nome para perceber em que parte de Lisboa se situa o novo investimento da promotora imobiliária Avenue em Lisboa.





O Mulberry Hill, nas Amoreiras, representará um investimento de 13,5 milhões de euros na reabilitação de um edifício assinado pelo arquitecto Frederico Valsassina.



O projecto dará lugar a 31 novos apartamentos, na Rua da Artilharia Um. Os preços de venda arrancarão nos 265 mil euros, com tipologias que vão de estúdios a T3 duplex. Os primeiros habitantes deverão começar a mudar-se na segunda metade do próximo ano.



"A obra terá início no primeiro trimestre de 2018, em simultânea com o início da comercialização, e estamos convictos que, tal como os restantes projectos da Avenue, a maioria dos apartamentos será vendida ainda em planta", reagiu o director-geral Aniceto Viegas.



A Avenue tem-se dedicado à reabilitação urbana em Lisboa e Porto, destinada à habitação para um segmento dito superior. A empresa, detida pelo fundo britânico Perella Weinburg Real Estate II, já anunciou que tinha 100 milhões de euros para investir até 2020.



Esta promotora imobiliária garantiu o edifício onde funcionava o jornal Diário de Notícias na Avenida da Liberdade por 20 milhões de euros, que vai transformar agora em apartamentos de luxo.



O mesmo destino terá o Liberdade 203, na esquina com a Rosa Araújo, para onde Ricardo Salgado tinha planeado a expansão da sede do antigo Banco Espírito Santo, antes da queda da instituição financeira no Verão de 2014.



É no eixo da Avenida da Liberdade que esta empresa tem desenvolvido mais projectos em Lisboa, juntando-se ainda o número 40. O Chiado tem sido outra área de aposta, com o Orpheu XI e o The Cordon.