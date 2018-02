Hispano-brasileira Armórica compra SerraShopping ao Sierra

A Sonae Sierra firmou uma parceria com a Armórica para a aquisição do SerraShopping ao Sierra Portugal Fund, ficando a sociedade hispano-brasileira com uma posição maioritária no capital do centro comercial da Covilhã.

O SerraShopping, centro comercial localizado na Covilhã, tem novos donos. A Armórica, empresa espanhola criada em 2014 por investidores brasileiros, passou a controlar a maioria do capital da sociedade detentora do centro comercial português, na sequência de uma parceria firmada com a Sonae Sierra para a aquisição da participação do Sierra Portugal Fund neste activo.

"No âmbito desta aquisição, a Armórica deterá uma participação maioritária no activo, ficando a Sonae Sierra com uma participação minoritária", esclarece a maior operadora de "shoppings" em Portugal, em comunicado, adiantando que a Sonae Sierra continuará responsável pela gestão do centro comercial.

"Estamos muito satisfeitos com a concretização de mais esta parceria que resulta do reconhecimento pelo mercado da qualidade dos nossos activos e da confiança deste importante parceiro investidor na nossa experiência e ‘know-how’ enquanto operador de referência no sector de imobiliário de retalho", afirma o CEO da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira.

Já Johannes Sleumer, "chairman" da Armórica, sublinha que "a aquisição do SerraShopping insere-se na estratégia de expansão da Armórica que passa por adquirir activos de reconhecida qualidade e alinhados com seu modelo de investimentos", considerando que "a parceria com a Sonae Sierra demonstra a relevância da Armórica no panorama imobiliário da Península Ibérica e reafirma o seu compromisso de continuar a crescer com base em relações sustentáveis e de longo prazo".

A Sonae Sierra foi assessorada nesta transacção pela RPE, tendo os aspectos legais ficado a cargo da Garrigues. Por sua vez, a Armórica geriu a transacção com o suporte da Internos e da PLMJ, na consultoria legal.

O SerraShopping, que abriu ao público em Novembro de 2005, tem 75 lojas distribuídas por 17,7 mil metros quadrados de área bruta locável e 900 lugares de estacionamento.

Criada em 2014 por investidores brasileiros, a Armórica é uma empresa espanhola que se dedica ao investimento em activos imobiliários não residenciais na Península Ibérica, sendo proprietária dos centros comerciais espanhóis Vialia Málaga e Parque Ceuta.

A Sonae Sierra, que tem escritórios em 12 países, é proprietária de 45 centros comerciais com um valor de mercado de sete mil milhões de euros, gerindo 76 "shoppings" com uma área bruta locável de 2,4 milhões de metros quadrados e mais de nove mil lojistas, e tem 11 projectos em desenvolvimento, incluindo cinco para clientes.

O grupo liderado por Fernando Guedes de Oliveira "trabalha com mais de 20 co-investidores a nível de activos e gere quatro fundos imobiliários para um número significativo de investidores de todo o mundo", enfatiza a Sonae Sierra.