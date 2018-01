Os grandes negócios na venda de centros comerciais em Portugal

Foi uma semana agitada no segmento dos centros comerciais em Portugal, com o vários negócios a serem fechados e outros noticiados.



A AXA Investment Managers anunciou na segunda-feira, 22 de Janeiro, que chegou a acordo para comprar a Dolce Vita Tejo por 230 milhões de euros. Depois disso, a Immochan, ramo imobiliário do grupo Auchan, dono dos hipermercados Jumbo, notificou a concorrência que ficará com três centros comerciais da Blackstone - Sintra Retail Park, do Forum Sintra e Forum Montijo -, avaliados em 400 milhões de euros.



Esta sexta-feira foi notícia que outro centro comercial detido pela Blackstone - o Fórum Almada - será comprado pelos espanhóis da Merlin.





Estes são apenas alguns dos vários negócios que foram concretizados neste sector, que podem ser consultados no mapa em cima.