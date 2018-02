BIAL chega à Coreia do Sul

A parceria com duas empresas sul-coreanas marca entrada da BIAL no mercado da Coreia do Sul. São já 60 os países em que a farmacêutica tem medicamentos comercializados ou licenciados.

A BIAL assinou dois acordos de licenciamento para a comercialização de medicamentos, anunciou a farmacêutica em comunicado. O Zebinix (acetato de eslicarbazepina) utilizado para o tratamento da epilepsia, foi o primeiro medicamento de patente portuguesa e da BIAL a chegar ao mercado. A Comissão Europeia aprovou este medicamento em 2009.



Por sua vez, o Ongentys (opicapona) é indicado como terapêutica em pacientes adultos com doença de Parkinson e flutuações motoras que não estão controlados com outras terapêuticas. É o mais recente fármaco de investigação da BIAL, tendo sido aprovado em Junho de 2016 pela Comissão Europeia.





"Para a importação, embalagem e comercialização de Zebinix (acetato de eslicarbazepina) na Coreia do Sul, a BIAL assinou um acordo de licenciamento exclusivo com a empresa WhanIn Pharm. Co., Ltd. Em relação ao medicamento Ongentys (opicapona), foi criado um contrato semelhante com a SK Chemicals Co., Ltd", revela a empresa em comunicado.





"Estamos confiantes que escolhemos bons parceiros, com experiência na área terapêutica do sistema nervoso central, e esperamos que dentro de alguns anos possa ser possível comercializar estes nossos medicamentos inovadores na Coreia do Sul", explica António Portela, CEO da BIAL, citado no mesmo comunicado.