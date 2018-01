Cimpor fora de bolsa tem de resolver capitais próprios

A Cimpor, que foi das principais privatizações dos sucessivos governos de Portugal, surpreendeu o mercado quando, no ano passado, ao divulgar os resultados referentes a 2016, revelou prejuízos de 785,9 milhões de euros, resultado de imparidades de 650 milhões de euros com o Brasil.



Perdas que levaram à erosão dos seus capitais próprios, que passaram para um valor negativo de 409 milhões de euros. No relatório referente a 2016, a Cimpor admitia a possibilidade de ter de realizar um aumento de capital de dois mil milhões de euros.



Não avançou para esse aumento, ainda que tenha sido aprovado em assembleia-geral. Os accionistas aprovaram, também, no ano passado a saída da empresa de bolsa. Foi já retirada em Portugal, mas na Argentina a participada Loma Negra fez o maior IPO (oferta pública inicial) em Buenos Aires desde 1993. A oferta permitiu um encaixe de mais de 950 milhões de dólares (ao câmbio actual cerca de 790 milhões de euros), tendo a Camargo Corrêa, dona da Cimpor que detém a Loma Negra, referido que o objectivo era parte para reduzir dívida e outra parte para investimentos na Argentina.



A Loma Negra foi integrada na Cimpor em 2012, no âmbito da permuta de activos com a InterCement, no seguimento da OPA à cimenteira nacional.



No âmbito da permuta, a Cimpor ficou com os activos da InterCement na América do Sul - Brasil, Argentina e Paraguai - e em Angola. E transferiu para os brasileiros os activos em Espanha (excepto a Inversiones, a Trading e a Eco), em Marrocos, na Tunísia, na Turquia, na Índia, na China e no Peru.



De acordo com o levantamento feito pelo Negócios, desde a permuta de activos a Cimpor ficou com mais capacidade instalada (em toneladas). No ano em que integrou os activos aumentou o volume de negócios e o valor dos activos, mas também avolumou o endividamento. Em 2016, quatro anos depois dessa integração, o cenário era um pouco diferente.



Face a 2011, o último ano sem a InterCement, o volume de negócios da Cimpor em 2016 era 18% menor e o activo valia menos 5%. Tinha também menos 6% de trabalhadores, ou seja 500 pessoas.



Pior estão os capitais próprios. Em 2016 passaram a ser negativos, o que compara com um valor positivo superior a dois mil milhões de euros em 2011, ano em que teve os últimos lucros na casa dos três dígitos: 198 milhões. Logo em 2012, a empresa perdeu 423 milhões, e até 2016 só houve um ano de resultados positivos: 2014. Em 5 anos (de 2012 a 2016), os prejuízos totalizaram 1.270 milhões.





