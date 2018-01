Dívida da Cimpor de 2012 foi contraída nesse ano

Quando integrou os activos permutados com a InterCement, no final de 2012, a Cimpor ficou com uma dívida mais elevada. Na cimenteira nacional entraram mais de dois mil milhões de euros em empréstimos. O que elevou a sua dívida a mais de 3 mil milhões de euros.



Ao analisar os relatórios e contas da Cimpor desses anos (2012 e 2013) verifica-se que parte dos empréstimos que entraram na Cimpor foram contraídos no ano da OPA. A oferta pública de aquisição da InterCement foi lançada em Março de 2012 e concluída em Junho. A permuta dos activos entre Cimpor e InterCement foi aprovada em Dezembro desse mesmo ano. No relatório de 2012 surge então a referência a empréstimos bancários totais de 2.821 milhões de euros, quando um ano antes era de 1.167 milhões, a que acresciam os financiamentos da banca de curto prazo que eram, respectivamente de 167 milhões e 553 milhões de euros. Também nos empréstimos obrigacionistas o aumento foi de 467 milhões para 1.031 milhões de 2011 para 2012.



Nos relatórios contam ainda outros empréstimos, nomeadamente com entidades oficiais no âmbito de projectos de investimento. Significa que no total os empréstimos da Cimpor subiram dos 2.188 milhões em 2011 para 4.020 milhões em 2012.



Além do aumento da dívida, na análise ao relatório de 2013 conclui-se ainda que boa parte dos empréstimos foram contraídos no ano da OPA por "holdings e veículos financeiros", alguns dos quais integrados pela troca de activos com a InterCement. De Fevereiro de 2012 surge um empréstimo bancário superior a 450 milhões, de Maio um outro de 560 milhões de euros. Ainda de Março de 2012 surge um empréstimo obrigacionista feito pela InterCement de 550 milhões de euros. Apesar de no relatório de 2013 se especificar a data de contratação dos empréstimos, não é referido quem é o contratante. Mas em 2011 não surgiam estes empréstimos no relatório da Cimpor.





O acórdão realça a seriedade e rigor com que o processo de permuta de activos decorreu. Fonte oficial da cimpor

Estes foram feitos antes da OPA, mas no conjunto de 2012 foram contraídos empréstimos bancários de 2.000 milhões de euros, de um total de 2.821 milhões totais.A quantidade de dívida que a Cimpor veio a absorver na permuta de activos é que levou o Tribunal da Relação de Lisboa a considerar que o prospecto da OPA da InterCement sobre a Cimpor enfermava de ilicitude, porque, embora admitindo que à data não podia dizer com certeza o valor dos activos e dívida que seriam transferidos, podia, no entanto, ter referido a possibilidade desse aumento significativo.Ao Negócios a Cimpor explica que "o incremento da dívida líquida deveu-se única e exclusivamente à necessidade de compensar o valor superior dos activos recebidos na permuta, por comparação com os activos entregues, cuja determinação resultou, como é sabido, da intervenção de reputados bancos internacionais independentes". As avaliações, feitas pelo Morgan Stanley e pelo Rothschild, atribuíram aos activos a transferir um valor de 1.350 a 1.340 milhões (da Cimpor) e de 3.420 a 3.464 milhões os da InterCement, para uma dívida de 323 milhões (Cimpor) e 2.034 milhões (InterCement). Como a Cimpor referiu em comunicado de Janeiro de 2013, "foram atribuídos aos activos da Cimpor o valor de 817 milhões de euros e aos activos da InterCement o valor de 1.199 milhões, pelo que esta operação implica um ajustamento a liquidar pela Cimpor à InterCement no valor de 382 milhões de euros".