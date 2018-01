Emprego no têxtil volta ao nível pré-troika

O número de postos de trabalho assegurados pela indústria têxtil e de vestuário (ITV) aumentou pelo segundo ano consecutivo, consolidando a inversão da tendência de quebra que se verificava desde meados da década de 1990, quando empregava 263 mil pessoas. Segundo as estimativas da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), em termos líquidos, o sector ganhou quase dois mil empregos em 2017, somando agora cerca de 137 mil trabalhadores. Tantos quantos tinha no início da década, antes da intervenção da troika.



Ao Negócios, o director-geral da ATP atribui esta recuperação "à dinâmica do sector", sublinhando que "o crescimento [do negócio] não é só feito de investimento em máquinas e equipamento, é preciso ter o capital humano". Paulo Vaz recorda que "houve uma altura em que o sector teve de se ajustar" em termos de força laboral, mas, atingido "o ponto ideal nessa reestruturação", o têxtil precisa agora de "recursos humanos renovados para cumprir as ambições e perspectivas de crescimento".



As perto de seis mil empresas deste sector dito tradicional, que no último ano terão exportado perto de 5.200 milhões de euros e batido o anterior máximo histórico de 2001, estão a criar um tipo de emprego diferente daquele que foi destruído, atirando milhares para a situação de desemprego. Mesmo em indústrias como a tinturaria, a confecção ou a tecelagem, o cenário é cada vez mais dominado por operadores com terminais informáticos na mão a dar instruções aos equipamentos do que por funcionários debruçados sobre as máquinas.



"As empresas vão ser mais terciárias e menos industriais. Com mais componente de serviço, independentemente de perderem ou não capacidade industrial. Há cada vez mais casos de empresas que têm um departamento de investigação e desenvolvimento (I&D), estruturas de preparação de corte e uma pequena confecção para as amostras, por exemplo, mas que depois colocam no estrangeiro as suas produções", resumiu o porta-voz do sector.





Atingimos o ponto ideal na reestruturação. Agora precisamos de recursos humanos renovados para cumprir as ambições e perspectivas

de crescimento. Paulo Vaz

Director-geral da ATP

Escassez encarece o talento



É por isso que, quando questionado sobre até onde poderá recuperar o nível de emprego nos próximos anos, Paulo Vaz responde que "entre 140 e 145 mil profissionais já seria muitíssimo bom". "Sobretudo se neste perfil encontrássemos [gente dedicada a] actividades mais terciárias, qualificadas e orientadas ao serviço, e menos àquelas indiferenciadas da indústria", acrescentou.



E no ano que terminou, a criação de emprego até podia ter sido superior, tendo ficado sete a oito mil potenciais vagas por preencher, no cálculo dos empresários. À semelhança de outras indústrias transformadoras, como o calçado, o mobiliário ou a metalurgia e metalomecânica, também o têxtil admite sentir dificuldades em atrair mão-de-obra, face à concorrência de áreas mais atractivas como as tecnologias ou o turismo.



Dentro do próprio sector, as empresas estão agora a disputar quadros, algo que não acontecia e que está a pressionar a subida dos salários.

Não fora este constrangimento, os indicadores de negócio seriam coloridos de um verde mais vivo. Mesmo reconhecendo que este exercício "é sempre hipotético", o director-geral da ATP arrisca que, "se o mercado funcionasse de maneira ideal, com os recursos humanos à disposição e aproveitando todo o potencial de encomendas e projectos, o sector teria realizado mais 200 a 300 milhões de euros".





Têxteis-lar "tapam" Alemanha A mais importante feira internacional de têxteis-lar arranca esta terça-feira, 9 de Janeiro, com a presença de 83 empresas portuguesas na Alemanha.

Cerca de 80% da comitiva nacional, que no dia inaugural da Heimtextil irá receber a visita do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, está concentrada nos dois pavilhões dedicados à roupa de cama, de banho e de mesa, sendo que 38 vão-se mostrar aos clientes no espaço "premium" da feira de Frankfurt.

Até sexta-feira, os cerca de 70 mil visitantes profissionais esperados pela organização poderão também passar pelo fórum "The Portuguese Home Tex’Style", onde 26 marcas portuguesas vão mostrar as principais tendências para a fileira da casa, uma iniciativa promovida pela Associação Selectiva Moda no âmbito do projecto de internacionalização "From Portugal".